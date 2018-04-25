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В сети появилась форма «Милана» от нового технического спонсора
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В сети появилась форма «Милана» от нового технического спонсора 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
В Интернете появилась форма «Милана» на следующий сезон. Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки «россонери» будет выполнен в традиционных для команды красном и черном цветах.
Отметим, что сезон-2018/19 станет для миланцев первым с новым техническим спонсором, компанией Puma. С 1998 по 2018 годы форму «Милану» неизменно производил Adidas. Прошлой осенью немецкая компания решила досрочно разорвать контракт с клубом, рассчитанный до лета 2023 года — производитель формы воспользовался пунктом о разрыве соглашения после того, как «Милан» был продан китайским инвесторам.
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