В сети появилась форма «Милана» от нового технического спонсора

В Интернете появилась форма «Милана» на следующий сезон. Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки «россонери» будет выполнен в традиционных для команды красном и черном цветах.

Отметим, что сезон-2018/19 станет для миланцев первым с новым техническим спонсором, компанией Puma. С 1998 по 2018 годы форму «Милану» неизменно производил Adidas. Прошлой осенью немецкая компания решила досрочно разорвать контракт с клубом, рассчитанный до лета 2023 года — производитель формы воспользовался пунктом о разрыве соглашения после того, как «Милан» был продан китайским инвесторам.