Канье Уэст поругался с Крис Дженнер

В семье Кардашьян вновь произошел скандал — Канье Уэст поругался с Крис Дженнер . Источник рассказал, что звезда реалити-шоу всерьез беспокоится за свою дочь Ким. Проблемы начались после того, как рэпер решил ограничить свой круг общения.

У него был серьезный конфликт с Крис. Она видит, как он непорядочно поступает с Ким, а еще ее беспокоит, что в результате станет с ее брендом. Крис пытается быть хорошей тещей, но это не решает проблемы. Вся семья переживает за Канье.

Канье Уэст и Крис Дженнер

Ранее рэпер написал в своем Твиттер, что ему необходимо избавиться от всего. Такое заявление насторожило Ким, которая воспитывает от него троих детей.

Ким пытается во всем его контролировать, но Канье ненавидит контроль. Он свято верит в свою гениальность и считает себя Богом, а вот способности Ким недооценивает.

Напомним, что в январе у Ким и Канье родился третий ребенок. Дочку для звезд выносила суррогатная мать. У супругов также подрастают 4-летняя дочь Норт и 2-летний сын Сэйнт, которых Ким выносила самостоятельно. К суррогатной матери она обратилась из-за проблем со здоровьем, которые не позволяли ей выносить третьего ребенка и родить естественным путем.