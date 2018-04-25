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Зауральцы собирают материальную помощь семье, дом которой спалила родственница
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Зауральцы собирают материальную помощь семье, дом которой спалила родственница 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Зауральцы собирают деньги и вещи для семьи из села Белозерского, оставшейся без крова из-за поджога. Организатором сбора стала соседка погорельцев Екатерина, которая разместила в соцсетях призыв о помощи.
Семью пустили пожить в пустой дом родственники, но им нужны вещи первой необходимости.
— У людей сгорело все! Ребята недавно закончили ремонт, и тут такое горе… Сгорели не только вещи, но и все документы. Я прошу вас не быть равнодушными, объединиться и помочь. Сейчас очень необходимы вещи: Елена — размер одежды 48, обувь 39; Александр — 54–56, обувь 41; дочь Ксюша, 6 лет, обувь 26; сын Артем, 8 лет, обувь 34. Также нужны школьные принадлежности и деньги. Можно сделать перевод на карту 4276320016247265. Владелец — Екатерина Андреевна Н., мобильный банк 89003764545, — пишет Екатерина.
По словам соседки, уже откликнулось несколько десятков людей — как из самого Белозерского, так и Кургана.
— Погорельцы очень благодарны, они ведь в одном нижнем белье остались. Ни денег, ни продуктов, ни документов… Люди и мебель привозят, и продукты… — рассказала корреспонденту 45.ру Екатерина.
Дом сгорел 23 апреля. В пожоге подозревается 55-летняя родственница — мать главы пострадавшего семейства, находившаяся в нетрезвом состоянии.
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