Зауральцы собирают материальную помощь семье, дом которой спалила родственница

Зауральцы собирают деньги и вещи для семьи из села Белозерского, оставшейся без крова из-за поджога. Организатором сбора стала соседка погорельцев Екатерина, которая разместила в соцсетях призыв о помощи.

Семью пустили пожить в пустой дом родственники, но им нужны вещи первой необходимости.

— У людей сгорело все! Ребята недавно закончили ремонт, и тут такое горе… Сгорели не только вещи, но и все документы. Я прошу вас не быть равнодушными, объединиться и помочь. Сейчас очень необходимы вещи: Елена — размер одежды 48, обувь 39; Александр — 54–56, обувь 41; дочь Ксюша, 6 лет, обувь 26; сын Артем, 8 лет, обувь 34. Также нужны школьные принадлежности и деньги. Можно сделать перевод на карту 4276320016247265. Владелец — Екатерина Андреевна Н., мобильный банк 89003764545, — пишет Екатерина.

По словам соседки, уже откликнулось несколько десятков людей — как из самого Белозерского, так и Кургана.

— Погорельцы очень благодарны, они ведь в одном нижнем белье остались. Ни денег, ни продуктов, ни документов… Люди и мебель привозят, и продукты… — рассказала корреспонденту 45.ру Екатерина.

Дом сгорел 23 апреля. В пожоге подозревается 55-летняя родственница — мать главы пострадавшего семейства, находившаяся в нетрезвом состоянии.