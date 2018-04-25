10 способов обновить отношения этой весной

Подумайте о будущем

Обсудите с партнером, как вы себе представляете ваше будущее в краткосрочной перспективе. Где вы будете жить следующей весной? Куда поедете отдыхать летом? Чем займетесь на Рождество? Визуализируйте: если вы творческие ребята, можно даже мудборд забацать и повесить на стену. Почему нет?

Составьте финансовый план

Окей, не самое романтичное, но необходимое занятие. Если в предыдущем пункте вы планировали отправиться на Мальдивы, сначала убедитесь, что вам хватает на это денег. Не хватает? — Начинайте копить! Лучше просчитать все заранее, чем испытать разочарование в последний момент.

Отправляйтесь куда-нибудь вместе

Совместные путешествия не только укрепляют отношения, но и дарят массу новых впечатлений. После возвращения домой вам еще долго будет, о чем поговорить, так что, это отличное вложение средств и времени.

Сходите на свидание

Вы давно были на настоящем свидании? Таком, чтобы с рестораном, шампанским и романтическим продолжением? Снимите номер в отеле, погуляйтесь по ночной Москве, почувствуйте себя немного туристами и влюбитесь заново — не только в город, но и друг в друга.

Отключитесь

Устройте себе диджитал-детокс и просто отключите мобильные устройства на все выходные. Только родных заранее предупредите, чтобы они не сошли с ума от беспокойства.

Научитесь чему-нибудь

Делать друг другу массаж, например. Или готовить. В процессе обучения вам будет весело, а навыков лишних не бывает, как известно. Всегда приятно удивить любимого новым блюдом. Ну или он пусть вас удивит — не возбраняется.

Наведите порядок дома

Весна без уборки — это практически невозможно! Превратите рутину в игру и получите удовольствие от того, что делаете — ведь вы делаете это вместе. Порядок наведете, а заодно и решите, стоит ли покупать новый стеллаж или этот пока послужит.

Сделайте фотоальбом

Соберите свои лучшие фотографии, распечатайте их и поместите в красивый альбом. Слишком олдскульно? — Смонтируйте фильм про ваши отношения. Спорим, это будет лучшая история о любви эвер?

Почитайте книгу

Давно ли вы вместе читали книгу? Попробуйте, это очень объединяет. Необязательно читать вслух (хотя, так тоже можно). Можете взять разные экземпляры, главное, чтобы в конце вы обсудили прочитанное и поделились впечатлениями. Настоящий книжный клуб для двоих, здорово же!

Увлекитесь чем-нибудь

Придумайте себе новое хобби. Это может быть все, что угодно — от походов по выходным до просмотра нового сериала. Главное, чтобы процесс увлекал вас обоих.