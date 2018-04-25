Модель из Башкирии отправили на Сейшеллы на шоу «Дом-2»

Сразу двое жителей Башкирии участвуют в скандальном телепроекте «Дом-2» на канале «ТНТ».

После того, как на остров в Индийском океане не пустили юного мага Никиту Турчина, юноша занялся обрядами и предсказаниями. Он разбирается в судьбах других участников проекта при помощи магии. Например, в разговоре с одной из участниц, Александрой Шевой, Турчин заявил, что все проблемы от легкомысленности.

А вот у другой участницы — модели из Уфы Альбины Валиуллиной дела идут прекрасно — девушку спустя несколько дней пребывания на проекте отправили на Сейшеллы. Сколько она проведет на острове, пока не известно — участники постоянно меняются местами. Одной из причин отправки девушки в теплые края стало то, что она не приглянулась другим участникам и за несколько дней ни с кем не завела знакомств.