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Модель из Башкирии отправили на Сейшеллы на шоу «Дом-2»
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Модель из Башкирии отправили на Сейшеллы на шоу «Дом-2» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сразу двое жителей Башкирии участвуют в скандальном телепроекте «Дом-2» на канале «ТНТ».
После того, как на остров в Индийском океане не пустили юного мага Никиту Турчина, юноша занялся обрядами и предсказаниями. Он разбирается в судьбах других участников проекта при помощи магии. Например, в разговоре с одной из участниц, Александрой Шевой, Турчин заявил, что все проблемы от легкомысленности.
А вот у другой участницы — модели из Уфы Альбины Валиуллиной дела идут прекрасно — девушку спустя несколько дней пребывания на проекте отправили на Сейшеллы. Сколько она проведет на острове, пока не известно — участники постоянно меняются местами. Одной из причин отправки девушки в теплые края стало то, что она не приглянулась другим участникам и за несколько дней ни с кем не завела знакомств.
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