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Появились кроссовки, подошва которой состоит из переработанной жвачки
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Появились кроссовки, подошва которой состоит из переработанной жвачки 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Активисты из Нидерландов собрали жвачку с городских улиц и сделали из мусора подошву для кроссовок.
В Амстердаме представили Gumshoe Amsterdam — первые в мире кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки. Жвачку для создания обуви собрали с амстердамских улиц.
Синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, поставляется на производство в виде гранул, которые затем переплавляются в подошву. Создатели продукта уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи.
В скором времени обувь поступит в продажу, их стоимость пока не известна.
По статистике, власти Амстердама собирают с городских улиц около 1,5 млн кг жвачки ежегодно, эта проблема стоит на втором месте после проблемы сигаретных окурков. Согласно отчёту экологов, жвачка разлагается довольно долгое время — в среднем 20–25 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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