Залог доверия: контроль качества продуктов

В Вологде стабильно растёт число торговых объектов. За последние 7 лет общая торговая площадь в областной столице увеличилась на 40% и сейчас составляет более 546 тыс. кв. м.

В настоящее время насчитывается почти 1700 магазинов. Из них 9 гипермаркетов, больше сотни супермаркетов, 103 специализированных продовольственных магазина и больше 500 непродовольственных. Также в этом списке числится более 620 минимаркетов и порядка 320 прочих магазинов. Товары, в каждой из этих торговых точек, должны проходить контроль свежести и качества. Обычно, проверка начинается с момента переговоров с поставщиками, которые обязаны предоставить полный пакет сопроводительной документации, включающий сертификаты качества и декларации о соответствии. Это касается как небольших точек индивидуальных предпринимателей, так и магазинов федеральных торговых сетей.

К примеру, в универсамах торговой сети «Пятерочка» качество товаров находится под контролем директора по свежести, который работает в торговом зале и ежечасно проверяет продукты зоны «фреш» на предмет соответствия срокам годности и товарному виду (зона «фреш» включает в себя молочную и мясную гастрономии, овощи, фрукты, зелень).

«Я хожу в «Пятёрочку» регулярно, потому что доверяю. Не раз наблюдала, как работники магазина отслеживают сроки годности — полностью пересматривают полки, продукты с истекшими сроками годности изымают из продажи. Удобно, что не нужно каждый раз это делать самостоятельно — есть уверенность, что покупка будет полезной, и домой я принесу свежие продукты», — рассказала вологжанка Елена Смирнова

Свежее мясо, фрукты и овощи размещают во фреш-зоне, скоропортящуюся продукцию хранят в холодильниках. Покупатели самостоятельно могут оценить не только внешний вид и сроки годности продуктов, но и качество «изнутри». Так, для определения свежести яиц универсамы «Пятерочки» укомплектованы овоскопами. Подсветка прибора позволяет увидеть любые дефекты, проверить целостность скорлупы, а также наличие воздушной камеры в виде круглого пятна на тупом конце яйца.

К слову, контролем качества предлагаемых в магазинах товаров занимаются и государственные органы. Так, в марте по всей стране прошли проверки молочной продукции — образцы закупали специалисты Роспотребнадзора Россельхознадзора и Роскачества. Благодаря строгому внутреннему контролю Вологодчина успешно справилась с проверкой.

Всесторонний контроль качества продуктов обеспечивает доверие покупателей и еще одну галочку «за» при выборе любимого магазина на каждый день.