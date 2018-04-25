С чем нельзя носить крестик

Существует множество мнений о том, что можно, а что нельзя носить вместе с православным нательным крестом. Давайте разберемся, какие из них истинны, а какие являются мифами, с точки зрения церкви.

Вместе с иконкой

Некоторые, помимо нательного креста, надевают на шею еще и образок какого-нибудь святого. На самом деле, говорят священники, носить иконку одновременно с крестиком можно. Но не следует надевать их на один шнурок или цепочку, так как крест — основной символ православия, а изображения святых играют лишь второстепенную роль.

С украшениями

Это полная чушь! Дело в том, что нательный крест в обязательном порядке предписывается носить любому верующему человеку, не снимая ни при каких обстоятельствах. Если бы нельзя было совмещать православный крест с украшениями, то многие люди вообще никогда не носили бы украшений. Например, нет ничего плохого в том, чтобы носить нательный крест одновременно с сережками или кольцом.

Но вот если вы носите, помимо креста, еще и какой-нибудь кулон, медальон, подвеску, тут существуют особые правила. В частности, эти украшения должны располагаться отдельно. Крестик на своей цепочке, кулон — на своей. При этом украшение должно быть из того же металла, из которого изготовлен крест. Исключение составляет обычная бижутерия. Можно надевать крест и с бусами.

Цепочка, на которой висит крестик, должна быть такой длины, чтобы крест можно было спрятать под одеждой. Не стоит носить его с глубоким вырезом, разве что на улице очень жарко. На ночь другие украшения можно снимать, но крестик должен оставаться на вас и во время сна.

С магическими и эзотерическими символами

В наше время очень часто можно встретить людей, которые одновременно носят на шее нательный крестик и кулон с изображением знака Зодиака, символа Фэн-шуй, какой-нибудь языческий или рунический оберег, талисман или амулет.

Вот тут служители церкви совершенно единодушны: совмещать православную символику с символикой, которая относится к другим конфессиям и верованиям, а тем более к магии, астрологии или эзотерике, нельзя! Прежде всего потому что эти артефакты несут совершенно разные энергии. Не стоит думать, что в совокупности все это будет лучше «работать» и защищать вас от неприятностей или привлекать удачу. Вы должны выбрать, встанете ли вы на путь православной веры, не признающей всяческое «волхвование», или пойдете по совсем иной стезе. Возможно, руны и знаки зодиака вполне совместимы между собой, но они не совместимы с православным крестом.