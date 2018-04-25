Открыт приём заявок на соискание Евразийской премии 2018 

Профессиональный конкурс Евразийская премия приглашает профессиональных архитекторов, дизайнеров, проектные организации, конструкторские бюро, дизайн-студии и мастерские, строительные организации, девелоперов и производственные предприятия заявить право на обладание престижной наградой. Авторы лучших работ получат памятную статуэтку, диплом и публикации в каталоге по итогам конкурса и на ресурсах инфопартнёров премии. Наградные дипломы также вручаются финалистам за второе и третье место. Профессионалы участвуют в трёх конкурсах, каждый из которых подразделяется на несколько номинаций: «Градостроительство», «Архитектура» и «Дизайн». Реализованные проекты и проекты в номинациях «Градостроительство» и «Урбанистика» автоматически номинируются на премию «Рука Мастера» — Гран-при конкурса в 2018 году. Студенческий конкурс В 2018 году студенческие работы выделены в отдельный конкурс, основной темой которого стала «Архитектура и дизайн жилой среды». Все номинации в студенческом конкурсе посвящены обустройству среды непосредственного обитания человека. Количество работ для одного конкурсанта не ограничено. Победители в каждойноминации студенческого конкурса получают наградной диплом за первое, второе и третье места. Студенческий конкурс включает в себя следующие номинации: — Город будущего — Дом будущего — Жилой интерьер — Промышленный дизайн Сроки подачи заявки Крайний срок регистрации конкурсных работ — 25 июня. Размер регистрационного взноса для участников профессионального конкурса, помимо иных факторов, зависитот даты оплаты. Регистрация работ проводится в три этапа: — до 1 мая — льготный период; — с 25 апреля до 25 мая — стандартные взносы; — с 25 мая до 25 июня — поздняя регистрация. Жюри конкурса Оценивать работы участников будет профессиональное жюри, в которое уже вошли: Одиль Декк. Французская звезда современной архитектуры, урбанистики и дизайна. Руководитель собственного архитектурного бюро Studio Odile Decq. Лауреат «Золотого льва» Венецианской биеннале, Премии Джейн Дрю и других престижных наград. Дэвид Базульто. Архитектор, основатель ArchDaily — самого популярного в мире мультиязычного интернет-ресурса об архитектуре и дизайне. в 2016 году курировал Павильон скандинавских стран на Венецианской биеннале в 2016 году. Россана Орланди. Основательница собственной галереи в Милане, одна из самых влиятельных фигур в современном дизайне. Именно благодаря ей мир узнал имена Начо Карбонелла, Хайме Айона, Пита Хейн Эка, Марии Хирби и десятков других талантливых творцов. Паоло Блеве. Шеф-редактор IFDM | Interior Furniture Design Magazine — журнала, пользующегося популярностью и авторитетом у итальянских производителей мебели и дизайнеров. Крупнейшие тиражи IFDM распространяются на ключевых профильных выставках. Крис Уилкинсон Архитектор, основатель бюро WilkinsonEyre. Кавалер Ордена Британской Империи (2000), член Королевской Академии (2006) и почетный член Американского Института Архитекторов (AIA) (2007), лауреат Премии Стерлинга и других престижных наград. Подробнее о конкурсе — на официальном сайте Евразийской премии www.eurasian-prize.ru.