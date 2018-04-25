Фальсификат Нальчикского молкомбината найден на прилавках нескольких регионов России 

В частности, о молочном фальсификате со ссылкой на местный Россельхознадзор писали СМИ Крыма, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Сама продукция хорошо известна потребителям в Ростовской области. В конце марта Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщил о результатах ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, проведённого в 2016-2017 годах, в ходе которого представители ведомства обратились в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с заявлением о привлечении ООО «Нальчикский молочный комбинат» к административной ответственности. В итоге, заявление надзорного ведомства было удовлетворено. «В ходе судебных разбирательств судами установлено, что для проведения лабораторных исследований Управлением был произведен отбор проб (образцов), находящихся в обороте и реализации кисломолочных продуктов, в количестве 3 проб ООО „Нальчикский молочный комбинат“: Снежок сладкий кисломолочный продукт „Чабан“ жирность 2,5%; Ряженка „Новая деревня“ жирность 3,2%; Кефир „Новая деревня“ жирность 2,5%», — уточняют в Россельхознадзоре. По результатам исследований в молочной продукции комбината были обнаружены растительные жиры, что свидетельствует о признаках фальсификата (копия документа имеется в распоряжении редакции). В апреле текущего года краснодарская ассоциация предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» провела лабораторные исследования проб пищевой продукции, отобранных в торговых сетях Краснодарского края. Итоги этой работы также подтвердили факты фальсификации Нальчикского молкомбината в следующей продукции: «ТД Сметанин, сметанный продукт с змж 20%; масса творожная 16,5% с ванилином „Новая деревня“; масло „Горянка“ 82,5%; творог „Горянка“ 18%». Кроме того, в феврале 2018 года, петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» организовала собственную проверку в магазинах города. «Согласно протоколам испытаний, 50% проверенных образцов сметаны не соответствовали требованиям ГОСТ 31452-2012 по физико-химическим показателям, причем два образца (20% от проверенного количества) оказались грубыми подделками — в их составе вообще не был обнаружен молочный жир. Изготовителями поддельной сметаны оказались петербургское ООО „Молочная империя“ (образец приобретен в магазине „Семишагофф“, пр. Стачек, д. 105, корп. 1) и ООО „Нальчикский молочный комбинат“ (г. Нальчик, торговая марка „Горянка“, образец приобретен в магазине „Полушка“, ул. Зенитчиков, д. 3)», — говорится на официальном сайте организации. «Летом прошлого года в ходе экспертизы выяснилось, что сливочное масло „Традиционное“ этого производителя из Кабардино-Балкарии на 89% состояло из заменителей молочного жира, что и подтвердила внеплановая проверка, проведенная Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу. К магазину „SPAR“ (пр. Испытателей, д. 29), который продавал это поддельное масло, были применены административные меры согласно ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (для должностных лиц штраф — до 20 000 руб., для юридических — до 300 000 руб.)», — добавляют в «Общественном контроле». В свою очередь, в НМК факты поставок фальсифицированной продукции в Ростовскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Крым пока не прокомментировали. Нальчикский молочный комбинат основан в 1998 году. По информации самого предприятия, мощности производства позволяют перерабатывать до 700 тонн молока в сутки и выпускать более 200 наименований продукции, состоящей из восьми брендов. Продукция комбината поступает в 15 регионов России. РФ. Выручка компании в 2016 году превысила 3,6 млрд рублей.