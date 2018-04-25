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Дом-музей Гоголя открылся для посетителей после реставрации
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Дом-музей Гоголя открылся для посетителей после реставрации 

ТВ Центр 27 минут назад
Фото: ТВ Центр
Там, где 200 лет назад искал вдохновение великий классик, и сегодня царит литературная атмосфера. Он как будто наблюдает свысока. Укрытый известной по одноименной повести шинелью от слишком любопытных глаз — таким, по словам историков, и был Гоголь в последние совсем непростые годы своей жизни, которые он провел в этом доме на Никитском бульваре. Его снова открыли для посетителей после двух месяцев масштабной реставрации фасадов. Их очистили от старой краски, заделали образовавшиеся трещины, выровняли и загрунтовали. Откосы выкрасили в белый цвет, а стены — в светло-Охристый. Сегодня цветовая гамма усадьбы точно такая же, как и в те времена, когда здесь жил сам Гоголь, передает "ТВ Центр".
Уютная атмосфера притягивает посетителей. Здесь и ценители творчества классика, и организованные экскурсии, и случайные прохожие, облюбовавшие гоголевский двор, некогда имевший более важное предназначение, чем просто прогулочная зона.
"Конечно, он имел другой вид, здесь бы колодец, здесь был плодовый сад, прогуливались животные, естественно, были какие-то хозяйские постройки, складские помещения, и то, что сегодня усадьба приобрела такой красивый нарядный вид — конечно, это, прежде всего, заслуга города", — рассказала директор московского Дома Гоголя Вера Викулова.
Благодаря регулярным реставрационным работам усадьба сохранилась практически в первозданном виде. Даже комнаты, где жил и творил писатель. Здесь за 10 дней до своей смерти он сжёг рукопись второго тома «Мёртвых душ». А по двухмаршевой лестнице поднимался на обед в столовую. Теперь это место еще и картинная галерея — впервые удалось собрать воедино информацию обо всех владельцах этой усадьбы: 12 портретов и автобиографий. Особое внимание — чете Толстых, при которых здесь и поселился Гоголь.
В этом доме писатель прожил больше, чем где бы то ни было. Здесь классик провел 4 последних года своей жизни.
Елена Сахно, Юрий Тимошин, «ТВ Центр».
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