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Роскошный бюст костромички-парикмахерши обеспечил ей поток клиентов
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Роскошный бюст костромички-парикмахерши обеспечил ей поток клиентов 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромская парикмахерша заработала себе бешеную популярность благодаря роскошному бюсту, узнал KOSTROMA.TODAY. Девушкой очень недовольны ее коллеги, зато от нее без ума все клиенты мужского пола.
Эту историю рассказала нам одна из работниц салонов красоты. По ее словам, у нее в другую парикмахерскую начали уходить клиенты-мужчины. Она не понимала, в чем дело, пока ей не раскрыли правду.
«Мужчина, который стригся у меня на протяжении пяти лет, перешел в салон рядом, потому что там работает очень привлекательная девушка. Сейчас к ней записываются аж на месяц вперед. Говорят, что у нее свой подход к стрижке. У нее бюст примерно 4 размера, и, мужчины, когда она встает перед ними и начинает стричь челку, не знают, куда направить взгляд, потому что весь четвертый размер в полной красе предстает перед его глазами. Один клиент разрекламировал эту девушку всем своим друзьям, поэтому теперь к ней выстраиваются очереди», — рассказала работница салона.
Сейчас у молодой парикмахерши нет отбоя от клиентов. Мужчины продолжают рекламировать чудесного мастера друг другу, а некоторые даже ходят к ней чаще, чем нужно.
Впрочем, как говорят, стрижки парикмахер делает хорошие — так что, может быть, дело не только в ее бюсте.
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