Волочкова занялась социальными проектами

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Инстаграме совместную фотографию с бизнесвумен Алисой Савич-Калагановой и социальным предпринимателем Алексеем Рыбкиным.

Известные люди встретились в одном из московских ресторанов, чтобы обсудить совместную работу над социальными проектами для детей и молодежи. Волочкова намекнула, что вместе с новой командой будет работать в социальной сфере, а поддерживать начинания станет благотворительный фонд «Родина наш дом», президентом которого является Рыбкин.

"Как здорово встречать людей, которым не безразлична Культура, дети, молодежь и доброта. Вместе мы сила. С такой командой интересно и уверенно", — написала Волочкова. В своем Инстаграме Савич-Калаганова добавила, что команда уверенно движется «только вперед», и в скором времени «будет жарко». Рыбкин добавил, что во время встречи получился очень конструктивный диалог. Бизнесмен был приятно удивлен настроем Волочковой и восхитился ее желанием заниматься благотворительностью.