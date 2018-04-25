Гамбург — Ветлуга — Гамбург

Фото из семейного архива Наталии КардапольцевойГамбург — Ветлуга — Гамбург

За этот неполный год я стала узнавать её голос, прорывающийся в мою жизнь через границы и тысячи километров. Ещё недавно она звонила мне регулярно, и каждый раз я с грустью отвечала: «Увы, пока ничего…» Но помочь хотелось с невероятной силой! И наконец получилось! Те, кто считает, что бумажная пресса сегодня не более чем пережиток прошлого, — ребята, давайте не будем…

Звонок в прошлое

Слышимость в телефонной трубке была такая, точно собеседник находится прямо рядом с тобой, а ты просто закрыла глаза и поэтому его не видишь. Тем сильнее сказалось удивление, когда услышала: «Я звоню из Германии. Из Гамбурга. Помогите мне отыскать школьных друзей»…

Школу Галя Шарова окончила более 65 лет назад, в 1952 году, в рабочем посёлке имени Калинина Ветлужского района.

— Я, родившаяся в Ветлуге, и проучилась-то там только последний год — мы переехали в посёлок, когда папу определили туда на работу, — рассказывает Галина Ивановна. — Очень переживала: выпускной класс, новая школа. Но меня так чудесно приняли! У нас были прекрасные учителя, ребята. Все после выпуска поступили учиться дальше. Парни в основном в военные училища. А один мальчик — Коля Белов, окончив академию, дослужился до генеральских погон. Девочки — Рита Русских, Рита Шотина, Лида Пономарёва, Валя Столярова — они все, как и я, после замужества поменяли свои фамилии. Все стали педагогами, многие остались жить в Нижнем Новгороде. С Ритой Шотиной мы сидели за одной партой и очень подружились. Женя Торопов у нас такой был — очень хорошо знал математику. Помню: смотрела на него и думала: «Ну, почему мне не дано?»

Впрочем, самой Гале математика была ни к чему. После школы она осуществила свою давнюю мечту — уехала в Петербург, поступила в медицинский педиатрический институт и проработала в северной столице педиатром 39 лет. Параллельно получила второй диплом — психоневролога, и последние 15 лет занималась с тяжёлыми детьми.

Ещё в студенческие годы Галина вышла замуж за скульптора Леонида Могилевского, ставшего за годы трудов знаменитым. Сегодня он член Союзов художников России и Германии, заслуженный художник России, автор множества известных скульптур Петербурга и других городов. И хоть живут супруги вот уже 20 лет в Германии, в Гамбурге, в Петербурге бывают каждый год.

— Я очень долго поддерживала связь с Зиной Рожиной, которая тоже в Ленинграде окончила текстильный институт, а потом уехала работать в Таллин, вышла там замуж, — продолжает Галина Ивановна Могилевская . — Когда нашему школьному выпуску было 60, она мне дала адрес посёлка, я написала туда письмо. Потому что двое из нашего класса — Коля Селезнёв и его будущая жена Вера — остались там, были музыкальными работниками. Он играл на аккордеоне, а Вера прекрасно пела. Зина говорила, Коля возглавлял Дом культуры, в который мы когда-то ходили на фильмы, танцы. Но ответа на письмо я не получила. К сожалению, и с Зиной связь прервалась…

Адрес детства

Когда Галина Ивановна писала письмо в посёлок имени Калинина в надежде, что её школьные друзья откликнутся, Николая и Веры Селезнёвых уже не было в живых… Об этом ей рассказала Наталия Кардапольцева — дочка её подруги детства Риты Шотиной.

Мысль обратиться непосредственно в Ветлугу, чтобы помочь Галине Ивановне, пришла ко мне, признаюсь, не сразу. А когда пришла, позвонила управделами администрации района Ольге Гогохия:

— Ольга Александровна, такая вот история. Давайте попробуем поискать.

Спустя несколько часов на моей почте появилось письмо от коренной жительницы посёлка Галины Федотовой . Она искренне желала помочь. Но тогда ни она, ни я не знали, что разыскать одноклассников Гали Шаровой почти невозможно по вполне житейской причине: большинства из них уже нет.

Ольга Александровна предложила опубликовать заметку в местной газете «Земля ветлужская». И вот я стою в приёмной главы совсем другого района, мне звонит главред «Земли…» Нина Груздева:

— Лада, мы опубликовали вашу заметку. Откликнулась дочка подруги Галины Наталия Кардапольцева. Все телефоны оборвала, просит её номер.

— Что случилось? — спрашивала меня очаровательная секретарша главы Верочка, увидев мои слёзы.

— Ничего плохого, — улыбалась сквозь них я. — Случилось хорошее. Мы все вместе помогли вернуть человеку прошлое…

Уже на следующий день получила письмо от Нины Александровны Груздевой:

— Они созвонились. Говорили почти час. Вы соединяете не только города, но и страны.

— Не вы, а МЫ, — если бы электронная почта могла передавать чувства, то она передала бы море благодарности нашим коллегам, всем причастным к этой истории за помощь, за готовность помочь.

Встреча с юностью

— Мне звонила Наташа, мы проговорили час, — Галина Ивановна Могилевская реагирует на мой звонок с нетерпением. — Я и поплакала, и порадовалась. Я очень счастлива… И, конечно, если будет возможность, обязательно приеду в Нижний, и мы увидимся. Спасибо, дорогая…

Они пообщались — женщина, много лет живущая в Гамбурге, и та, мама которой когда-то стала ей как сестра. Когда Галиного отца снова перевели на другое место работы, они с женой решили не срывать дочку с места в очередной раз — дать окончить школу. Так она оказалась на какое-то время в семье Риты Шотиной, будущей мамы Наталии.

— Как жаль, что многих уже нет в живых, — Галина Ивановна вздыхает. — Узнала я про Селезнёвых — тех, кому отправляла письмо. Коля ушёл очень рано, а Вера в 2005 году. Наташа мне всё рассказала. А я так хорошо его помню: вихрастый, светловолосый. Очень был похож на Николая Рыбникова из «Весны на Заречной улице». Такой же открытый, добродушный. Сидел за одной партой — первой — с Робертом Будаковым. Однажды мы с Зиной Рожиной, которая до сих пор живёт в Таллине и теперь «закрылась» после смерти мужа, встретились, когда я училась на втором курсе в Ленинграде. И ребята приехали — Роберт, Серёжа Семиколенных (говорят, его уже нет), Игорь Тихомиров (он погиб во время венгерских событий). Три моряка — красавцы! Был январский день, мы гуляли по Невскому, а потом они спросили: «Девчонки, какой у вас здесь самый лучший ресторан?» И пригласили нас в «Асторию». А поздно вечером мы их уже провожали. Они уезжали в Севастополь или в Новороссийск — точно не помню…

«Не помню» для Галины Ивановны почти нонсенс. Для её 80+ у неё прекрасная память и удивительно молодой голос.

— Коля Белов… Он женился на нашей однокласснице — Зое… — Галина Ивановна на пару секунд задумывается, — Волковой. Была такая маленькая, худенькая девочка. Это мне Валя Столярова рассказала.

Телефон Вали, живущей сейчас в Архангельской области, тоже нашла Наталия Сергеевна. Они созвонились и пообщались.

— К сожалению, Валя мало про кого знает, — говорит Могилевская. — Но всё равно это такая встреча с юностью!.. Я долго с ней говорила. Она с тех пор ни разу не была в нашем посёлке…

Фигуры судьбы

— Я помню, как мы приезжали с мамой к тёте Гале в Ленинград, — говорит Наталия Кардапольцева. — Я тогда классе в седьмом училась. — Поэтому и осталась у меня в памяти эта красивая, статная, интеллигентная женщина. Мужа её помню — Леонида. Мы вчера разговаривали, и Галина рассказала мне, что он в середине 90-х делал скульптуру наших знаменитых фигуристов Людмилы Белоусовой Олега Протопопова в Ленинграде. А когда прошлой осенью Людмила умерла, Олег позвонил ему, попросил сделать ещё одну — чтобы установить там, где они катались в последние годы. Но Галина Ивановна говорит, что муж болеет, поэтому согласился сделать только эскиз, нашёл другого скульптора. Протопопов живёт в Швейцарии, Могилевские — в Германии, но они каждый месяц созваниваются…

— Сегодня я не могла уснуть всю ночь — после разговора с Наташей, — говорит Галина Ивановна. — Всё крутились в голове мысли, воспоминания… А утром ходила в церковь — у нас два православных храма в Гамбурге, поставила свечки за всех, помолилась — и за упокой, и за здравие… Столько лет прошло… Знаете, я ведь помню всех молодыми. А посмотрюсь в зеркало: сама-то уже не такая. И как-то неудобно становится… Но Наташа… Я чувствую её родной, близкой, словно нет между нами этого расстояния.

— Я, когда прочитала заметку про то, что Галина ищет одноклассников, узнала в её словах свою маму — поверите — мурашки по коже побежали, — говорит Наталия. — Вот сейчас разговариваю с вами — и они снова бегут…