Партнер компании Spencer Stuart Антон Стороженко посоветовал 3 книги для саморазвития

Несмотря на то, что бумажным книгам из года в год пророчат скорую гибель, я не представляю себе жизни без очередного томика. Есть в этом какой-то ритуал: достать с полки, раскрыть, сделать пометку на полях… Хотя, конечно, жизнь в большом городе не слишком располагает к такому стилю чтения. Поэтому я экспериментирую и с аудиокнигами — их можно слушать в пути. При этом все равно читать получается слишком мало — всего 2-3 часа в день, и все остальное я пытаюсь нагнать в поездках.

Настоящая любовь к книгам начинается с семейных традиций — чтения на ночь, совместного выбора произведений. Я стараюсь как можно чаще водить дочь на лекции, на занятия в библиотеку; не реже раза в месяц мы обязательно всей семьей идем в книжный магазин, откуда выходим с внушительной стопкой книг для каждого.

Среди российских писателей мне ближе всего по духу Дмитрий Быков , его критика и книги об истории литературы. У него удивительный язык и совершенно особый мир, в который полностью погружаешься — невозможно оторваться. На мой взгляд, его умение выделять главное, оценить произведение не имеет сегодня равных.

Для своей книги «Дао CEO: Как создать свою историю успеха» я попросил коллег и знакомых из бизнеса поделиться знаковыми для них книгами. Получился список, который можно рекомендовать для саморазвития каждому человеку.

«Никогда не ешьте в одиночку», Кейт Феррацци

Когда меня спрашивают, что важнее всего для современного лидера, я отвечаю — общительность. Сегодня топ-менеджер не может позволить себе быть интровертом, вся его сила в сети контактов.

В книге «Никогда не ешь в одиночку» Кейт Феррацци, настоящий амбассадор нетворкинга, дает конкретные советы, как правильно выстроить общение, чтобы оно приносило максимум пользы. Многие из них кажутся очевидными, но, на самом деле, мало кто действительно делает хотя бы половину.

Когда вы в последний раз спрашивали у коллег и друзей, какие ваши сильные стороны они могут выделить? Возможно, пришло время это сделать, ведь сегодня, чем больше живых контактов в вашей записной книжке, тем больше вероятность, что вас в нужный момент заметят.

Может казаться, что феноменальный успех той или иной организации — это чистая удача, но авторы предпочитают рассмотреть конкретные факторы и вывести некую закономерность, которая позволяет компании стать мировым лидером. Несмотря на строгий научный подход, эта книга вызывает массу эмоций и отлично мотивирует.

Пожалуй, самое интересное здесь то, что и в бизнесе, и в жизни работают примерно одни и те же механизмы. А значит, принципы, работающие для компаний, будут столь же эффективны и для отдельного человека — взять хотя бы «концепцию ежа», которая помогает выделить самое главное и построить правильную стратегию. Мне близок такой подход, ведь современные реалии требуют, чтобы менеджер относился к своей карьере как к отдельному проекту — так почему бы не использовать в работе над ним методы, которые привели к успеху не одну компанию?

«Драйв. Что нас на самом деле мотивирует», Дэниел Пинк

Мой опыт общения с крупными работодателями говорит о том, что интерес к проактивным кандидатам со временем будет только расти. Безусловно, для того, чтобы пересмотреть свои взгляды на карьеру, нужна мотивация — и книга Дэниела Пинка как раз об этом.

Автор уже не в первый раз обращается к вопросу о том, что же движет людьми в новой парадигме рынка труда, и в своей знаменитой провокационной манере резюмирует: будущее за людьми, чья мотивация основана на желании постоянно совершенствовать свои навыки, даже если от них никто этого не требует.

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