#местовстречиметро

Мы предлагаем поделиться с нами своими историями любви. Снимки лучших пар попадут на страницы «Вечерки», а победителей ждет приз — романтическая фотосессия в метро.

В этом номере историю своей любви рассказывают Алиса Лукашко и Илья Павлов

— Хотя наше знакомство произошло не в метро, но все началось именно здесь, — рассказывает Алиса.

Алиса и Илья учатся в университете, они познакомились в первый учебный день.

— Алиса мне сразу понравилась, и я решился пригласить ее погулять, — вспоминает Илья. — Мы поехали гулять по Арбату, потом я провожал Алису домой и, когда поезд остановился на «Площади Ильича», отважился ее поцеловать.

Пара всегда вспоминает о первом свидании, проезжая станцию «Площадь Ильича», и конкурсное фото сделали именно там.

Условия:

Вы познакомились в метро или ваша вторая половинка сделала вам предложение с кольцом «Тройка»? Опубликуйте в «Инстаграме» совместную фотографию, сделанную в Московском метрополитене рядом с наклейкой «Место встречи», и напишите свою историю любви. Не забудьте о конкурсном хештеге #местовстречиметро. Если же у вас нет аккаунта в этой соцсети, отправляйте ваши истории на электронную почту: vecher@vm.ru.