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#местовстречиметро
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#местовстречиметро 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мы предлагаем поделиться с нами своими историями любви. Снимки лучших пар попадут на страницы «Вечерки», а победителей ждет приз — романтическая фотосессия в метро.
В этом номере историю своей любви рассказывают Алиса Лукашко и Илья Павлов.
— Хотя наше знакомство произошло не в метро, но все началось именно здесь, — рассказывает Алиса.
Алиса и Илья учатся в университете, они познакомились в первый учебный день.
— Алиса мне сразу понравилась, и я решился пригласить ее погулять, — вспоминает Илья. — Мы поехали гулять по Арбату, потом я провожал Алису домой и, когда поезд остановился на «Площади Ильича», отважился ее поцеловать.
Пара всегда вспоминает о первом свидании, проезжая станцию «Площадь Ильича», и конкурсное фото сделали именно там.
Условия:
Вы познакомились в метро или ваша вторая половинка сделала вам предложение с кольцом «Тройка»? Опубликуйте в «Инстаграме» совместную фотографию, сделанную в Московском метрополитене рядом с наклейкой «Место встречи», и напишите свою историю любви. Не забудьте о конкурсном хештеге #местовстречиметро. Если же у вас нет аккаунта в этой соцсети, отправляйте ваши истории на электронную почту: vecher@vm.ru.
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