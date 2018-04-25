Татьяна Котова выкинула вещи экс-бойфренда с балкона

Что заставило певицу пойти на столь отчаянный шаг?

Популярная исполнительница обычно не балует откровениями из личной жизни. И пусть поклонников у «Мисс Россия 2006» хоть отбавляй, а ее красоту оценил даже художник Никас Сафронов , будучи в жюри на одном из конкурсов, имена своих избранников девушка всегда держала в секрете. Единственное, что удавалось выпытать у нее в интервью, так это общие представления о мужчине мечты.

Оказалось, что Татьяна не любит скучных пай-мальчиков, а самыми постоянными мужчинами шутливо называет памятники. Яркая блондинка предпочитает людей активных и страстных, как и она сама: «Я за перемены, а не за измены. Человек, с которым ты живешь, мечтаешь и дышишь одним воздухом, должен быть разным, а оттого и всегда новым — интересным», — признается певица.

Подразумевала ли исполнительница под «разным» бурное выяснение отношений или нет, однако совсем недавно она оказалась внутри настоящих испанских страстей. Татьяна не только выгнала неугодного ей мужчину, но даже выкинула его вещи с балкона и остро подшутила над нерадивым бойфрендом. Благо, такие бурные происшествия случились не в личной жизни певицы, а в ее новом клипе на песню Adiós! («Прощай!»).

«Клип #adios для меня стал воплощением самых любимых сочетаний. В каждой секунде проявляется страстная любовь ко всему яркому, солнечному, позитивному, по — испански горячему и огненному. Легкий юмор, без пошлости и сарказма. В нем все: движение ветра, характер дождя, взмах юбки и нежность солнечных лучиков. Я так чувствую и так живу. Также как в клипе, по настоящему бурно и с улыбкой до последнего кадра», — пишет исполнительница в своем Инстагнам.