Новый шедевр представили юные мультипликаторы из Коптева

Ученики мультстудии «Сказка с Радостью» из Коптева продемонстрировали свою новую работу — мультфильм «Дело было на Пасху…», которую они подготовили к фестивалю «Пасхальная радость». Главной темой картины стала дружба.

— Декорации создавались из картона и «воздушного» пластилина, а затем были бережно раскрашены ребятами, — рассказали в центре «Радость», где работает студия.

Там добавили, что над декорациями дети трудились несколько месяцев.

Увидеть мультфильм можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=6ANgYKVNiNQ. (ео)