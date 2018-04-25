Ещё
Новый шедевр представили юные мультипликаторы из Коптева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый шедевр представили юные мультипликаторы из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ученики мультстудии «Сказка с Радостью» из Коптева продемонстрировали свою новую работу — мультфильм «Дело было на Пасху…», которую они подготовили к фестивалю «Пасхальная радость». Главной темой картины стала дружба.
— Декорации создавались из картона и «воздушного» пластилина, а затем были бережно раскрашены ребятами, — рассказали в центре «Радость», где работает студия.
Там добавили, что над декорациями дети трудились несколько месяцев.
Увидеть мультфильм можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=6ANgYKVNiNQ. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Яркие пасхальные сувениры изготовили юные рукодельницы из Коптева Юные жители Коптева посостязались в знании культурных объектов столицы Маленькие гении и их родители присоединились ко дню открытых дверей на Михалковской
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут6
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему5
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой276
Мэрайя Кэри шокировала новой фигурой и стилем
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение