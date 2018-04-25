Вуменспрединг: в чем его отличие от «менспрединга»

Даже если вы никогда не слышали о «менспрединге», то почти наверняка сталкивались с этим явлением в жизни — так называют позу, когда мужчина сидит, широко раздвинув ноги и занимая много места. Термин «менспрединг» появился в масс-медиа в 2014 г., когда пользователи в Интернете стали активно выкладывать фото мужчин, сидящих в такой позе в метро или другом общественном транспорте. Менспрединг критикуют, прежде всего, за то неудобство, которое он может доставлять окружающим — не очень-то комфортно сидеть, если твой сосед активно пытается занять твое место своими коленями. Волна критики была настолько сильной, что даже власти не могли остаться в стороне. В Мадриде уже издали закон, запрещающий «менспрединг» в общественном транспорте, а в Нью-Йоркском метро весят плакаты, призывающие мужчин с уважением относиться к личному пространству окружающих.

Говоря про менспрединг, многие считают эту позу доминантной и вызывающей, демонстрирующей свое превосходство над окружающими. По этой причине критике подвергались даже политические лидеры, такие как Путин, Трамп и Обама. В свою очередь, в защиту менспрединга выступила «Канадская Ассоциация за равенство», борющаяся за мужские права. По их словам, мужчинам «в силу особенностей телосложения неудобно сидеть, сдвинув ноги, и компании против „менспрединга“ являются столь же дискриминационными, как попытки заставить женщин не кормить грудью в общественных местах». Однако ряд медиков полагает, что никакой объективной причины этому нет и репродуктивная функция мужчины не будет нарушена, если какое-то время он посидит со сведенными ногами. Проблемы могут возникнуть только из-за перенесенных операций, когда неудобные позы сдавливают пах и причиняют лишний дискомфорт.

Но пока общественность спорила, кого и как дискриминирует или же не дискриминирует менспрединг, в Интернете появился новый тренд — вуменспрединг. Женщины по всему миру выкладывают в Инстаграм свои фото, где сидят, широко расставив ноги, копируя менспрединг. Некоторые из них таким способом борются со стереотипом о том, что сидеть в такой позе для женщины «неприлично», а кто-то просто развлекается или пародирует мужчин. Хештег #womanspreading становится все более популярным, привлекая внимание к данному явлению. Правда, в отличие от менспрединга, вуменспрединг, как правило, не встречает такой жаркой критики. Многие мужские издания и интернет-порталы вообще приняли эту идею «на ура» в первую очередь потому, что у них подобная поза в женском исполнении ассоциируется с сексуальностью и подобное «доминирование» им не кажется чем-то плохим. А может быть дело в том, что женщины, как правило, не практикуют подобную позу в переполненном общественном транспорте, ограничиваясь страничками в соцсетях.

В пылу всех этих дискуссий, хочется напомнить, что наша свобода, в том числе и свобода сидеть так, как нам хочется, заканчивается там, где начинается свобода и личное пространство других людей. Поэтому призываем нас всех, вне зависимости от пола, уважать окружающих, стараясь не занимать чужие места своими коленями, сумками либо чем-либо еще. А споры о том, является ли менспрединг естественной физиологической особенностью мужчин, либо же привычкой, возникшей за века существования патриархального строя, давайте оставим биологам и социологам.

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