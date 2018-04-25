На улицах Дубны появились небесно‐синие полянки

Этой весной в Дубне выросло рекордное количество пролески сибирской. Эти первоцветы никто специально не высаживал, в результате ‐ газоны и лужайки Дубны окрасились в нежно‐голубой цвет. Секрет появления этих цветов — в репортаже телеканала «360».

Целая поляна хрупких синих цветов. Кажется, будто газон стал небесного цвета. Мимо такого чуда природы прямо в центре Дубны не смог проехать фотограф Виктор Евстратов. Тонкие стебельки и нежные лепестки незамедлительно украсили его кадры.

Я ехал в субботу мимо, как водители едут. Увидел поляну — синие такие, голубые цветы красивые. Я тут же поехал домой, взял фотоаппарат, приехал сюда. А когда уже все сделал, заинтересовался, что это за цветы. И вот уже в интернете посмотрел, нашел название

— Виктор Евстратов, фотограф.

Такого количества этих голубых цветов в Дубне не было никогда — говорят местные жители. Вот и Виктор, всегда трепетно следящий за природой в городе, рассказывает, что каждый год фотографирует печеночницу в лесу, крокусы на клумбах. А этого кусочка неба прямо у дороги раньше не замечал.

Цветы я много — и в том году, и в позапрошлом году снимал. Как начинается весна — цветы, птички, живность Дубны. Я и зимой много снимал — птичек. Здесь я не видел, во всяком случае. Может, их посадили, а может быть… Не знаю, но я не наблюдал здесь, честно говоря, цветов

— Виктор Евстратов, фотограф.

Такие синие полянки появились на разных улицах Дубны — у домов и на газонах, рядом с проезжей частью и во дворах. Специально их не высаживали. Просто погода оказалась идеальной для рекордного урожая цветов — пролески сибирской.

Одна из причин — то, что в том году были неблагоприятные погодные условия. Это растение — пролеска сибирская — не очень любит мокрые места, сильное солнце, например. А в этом году сложились благоприятные условия, и больше ее стало, потому что она очень быстро размножается

— Елена Тимощук, начальник участка озеленения предприятия «Городские парки».

Растение — луковичное, говорят специалисты, но может размножаться и семенами, которые легко разносят насекомые. В том числе, муравьи. Поэтому рекордный урожай цветов в этом году означает лишь то, что в следующем при благоприятной погоде их будет еще больше.

Ранее телеканал «360» сообщил, что за ночь на Садовом кольце в Москве выросли кустарники.