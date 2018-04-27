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Активисты попросили прокуратуру наказать виновников уничтожения сграффито на Кировском авиационном техникуме
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Активисты попросили прокуратуру наказать виновников уничтожения сграффито на Кировском авиационном техникуме 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Активисты кировского отделения общественного движения «Суть времени» обратились к кировским чиновникам с просьбой сохранить мозаику на фасаде Кировского авиационного техникума. Они также сообщили, что обратились в полицию и прокуратуру с просьбой наказать тех, кто допустил факт «вандализма».
Напомним, эпопея с ремонтом началась еще в середине января, когда в сети появился проект ремонта фасада Кировского авиационного техникума. Согласно проекту, здание предлагалось обшить «туалетной» плиткой синего цвета, закрыв мозаичный рисунок советского периода. Историки, архитекторы высказались против проекта, и под давлением общественности он был отвергнут.
Вскоре началось голосование за лучшее оформление техникума, но кировчанам снова приходилось выбирать среди десяти вариантов с той же «туалетной» плиткой разных цветов. В результате победил проект, не предполагающий сохранение граффито. Несколько дней назад начался ремонт, во время которого мозаика была закрыта. В министерстве образования региона пояснили, что рассматривали техническую возможность сохранения мозаики, однако в рамках проекта оформления фасада керамогранитом это оказалось невозможным.
— «Терпеть такое надругательство над культурой и общественным мнением было недопустимо, — пишут в письме активисты. — Мы написали в полицию и прокуратуру заявления об уголовном преступлении, в котором потребовали наказать виновных в умышленном уничтожении культурных ценностей и совершении акта вандализма».
Фото: vk.com/stroim_kirov
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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