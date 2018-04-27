Активисты попросили прокуратуру наказать виновников уничтожения сграффито на Кировском авиационном техникуме

Активисты кировского отделения общественного движения «Суть времени» обратились к кировским чиновникам с просьбой сохранить мозаику на фасаде Кировского авиационного техникума. Они также сообщили, что обратились в полицию и прокуратуру с просьбой наказать тех, кто допустил факт «вандализма».

Напомним, эпопея с ремонтом началась еще в середине января, когда в сети появился проект ремонта фасада Кировского авиационного техникума. Согласно проекту, здание предлагалось обшить «туалетной» плиткой синего цвета, закрыв мозаичный рисунок советского периода. Историки, архитекторы высказались против проекта, и под давлением общественности он был отвергнут.

Вскоре началось голосование за лучшее оформление техникума, но кировчанам снова приходилось выбирать среди десяти вариантов с той же «туалетной» плиткой разных цветов. В результате победил проект, не предполагающий сохранение граффито. Несколько дней назад начался ремонт, во время которого мозаика была закрыта. В министерстве образования региона пояснили, что рассматривали техническую возможность сохранения мозаики, однако в рамках проекта оформления фасада керамогранитом это оказалось невозможным.

— «Терпеть такое надругательство над культурой и общественным мнением было недопустимо, — пишут в письме активисты. — Мы написали в полицию и прокуратуру заявления об уголовном преступлении, в котором потребовали наказать виновных в умышленном уничтожении культурных ценностей и совершении акта вандализма».

Фото: vk.com/stroim_kirov