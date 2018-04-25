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Более 5 тонн мороженого разыграют в парке «Сокольники» 26-27 мая
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Более 5 тонн мороженого разыграют в парке «Сокольники» 26-27 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Союза мороженщиков России.
Собеседник агентства также сообщил, что лейтмотив праздника в этому году — мороженое во всемирной истории и культуре.
«26-27 мая 2018 г. «Праздник мороженого» в «Сокольниках» впервые представит ретроспективу истории мороженого и его связь с со всемирной историей и культурой. В концепции праздника — обширная развлекательная и конкурсная программа, посвященная роли мороженого в литературе, кино, театре, живописи, спорте. Масштаб 22-го по счету «Праздника мороженого» соответствует значимости заявленной тематики. Впервые в «Сокольниках» одновременно будут работать более 180 интерактивных зон, организованных двадцатью российскими и международными компаниями-производителями. В конкурсах, проходящих на главной сцене, будет разыграно более 5 тонн мороженого. На территории парка откроются 150 точек продажи любимого всеми десерта», — рассказали в пресс-службе.
Сообщается также, что производители готовят для гостей праздника новинки и традиционные сорта: сливочное, молочное, фруктовое, йогуртное, сметанное, веганское и даже диабетическое.
«Союз мороженщиков России объединяет производителей в стремлении создавать здоровый продукт, сохраняющий в себе его уникальные вкусовые и питательные свойства и минимизировать влияние на здоровье человека потенциально небезвредных составляющих, таких как сахар или жир. Недавно Союз мороженщиков заключил с Российской Диабетической Ассоциацией (РДА) соглашение о сотрудничестве для решения этих задач. А на предстоящем в мае «Празднике мороженого» специальные сорта диетического мороженого будут занимать особое место», — подчеркнул собеседник агентства.
Официальное открытие праздника мороженого в Москве состоится 26 мая в 12:30, добавил он.
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Женский форум
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