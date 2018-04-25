Технологический дриблинг от LG: 60 лет филигранной техники

В год важных спортивных событий компания, у которой с футболом крепкая дружба, развернула своё «Пространство решений» в центре нового бизнес— и спортивного кластера « ВТБ Арена Парк». Отмечая 60-летие, LG Electronics представила инновационные образцы своей техники.

Инновации в жилых зонах

Жилые зоны были оборудованы самой важной для жизни техникой — телевизорами, проектора, аудио системами, холодильниками, стиральными машинами, паровыми шкафами, пылесосами, «ум» которых вызывал восхищение и у звёзд, и у многочисленных журналистов.

По словам президента LG Electronics в России Иль Хван Ли, разработчики компании, создающие в своих лабораториях инновационные решения, предвосхищают реальность и творят будущее.

Оценивая представленные компанией новинки, можно сказать, что будущее очень быстро становится реальностью, причём весьма комфортной для всех нас.

Ярко и наглядно передовые технологии OLED телевизоров LG показаны в ролике с участием амбассадора компании, чемпиона России 2017 года Дениса Глушакова, премьера которого состоялась на презентации новой техники и который уже доступен в интернете:

— К футболу готов? — С LG готов!

О новых возможностях, с которыми болельщики ощутят удовольствие от игры, в шоу-руме рассказывали особо.

Многим любителям футбола приглянутся проекторы: лазерный 4КUHD, который можно поставить вертикально на пол, горизонтально на стол или подвесить к потолку, а также компактные светодиодные с автономной работой до 2,5 часа.

Но фавориты — это, конечно, телевизоры OLED с большими и настолько тонкими дисплеями, что выглядят, как картина — на стене или стекле. А какие они «умные»! Подумать только: более 8 млн самоподсвечивающихся пикселей, и каждый может самостоятельно регулировать свою яркость. Так достигается идеальная глубина чёрного цвета и раскрывается полная палитра цветов, а также проявляются скрытые на менее «продвинутых» экранах детали.

Пульт, как известно, имеет свойство то и дело теряться, особенно при просмотре напряжённых футбольных сражений. Но это уже не проблема: телевизоры LG воспринимают голосовые команды.

В этом году телевизоры OLED обрели новый процессор, который настолько умён, что может анализировать всю сцену, отделять главные элементы и их границы от фона и раздельно обрабатывать объекты в кадре. А новые SUPER UHD-телевизоры дают ещё более яркие впечатления от просмотра, вдобавок технология Dolby Atmos создаёт атмосферу полного аудиовизуального погружения в футбольные матчи.

«Умный»дом Два года назад LG удивила своим креативным решением для стиральных машин — двумя барабанами, один из которых значительно меньше другого и расположен в специальном отделении внизу.

В этом году линейка TWINWash расширилась, в ней модели разных размеров: от вместительных 27-дюймовых до компактных 24-дюймовых. И если раньше кого-то смущали несколько увеличенные, по сравнению со стандартными, габариты, то теперь можно не волноваться — новая машина идеально станет на место старой и превзойдёт её только по высоте.

В ней можно стирать одновременно разное бельё — белое и цветное, требующее обычной и деликатной стирки. Когда же вещей мало, их постирает малый барабан. Есть в новых машинах две волшебные функции — TrueSteam™ и TurboWash™. Благодаря им за 59 мин практически все аллергены и неприятные запахи устраняются, незначительные складки и замятия разглаживаются, а сама ткань смягчается.

Быстро освежить вещи после тренировки или подготовить костюм к предстоящей бизнес-встрече теперь легко с паровым шкафом LG Styler. По мимо освежения, он еще и удаляет неприятные запахи и аллергены (все-таки пар высокотемпературный режим), а также незначительные складки и замятия, восстанавливает стрелки на брюках.

Важный тренд компании — внедрение в свои устройства искусственного интеллекта — не обошёл и уход за вещами. Новые стиральные машины и паровые шкафы подключаются к Wi-Fi. Ими можно управлять, находясь вне дома, причём не просто включать и выключать, а загружать дополнительные циклы стирки или отпаривания и даже проводить диагностику неполадок.

Холодильники у LG тоже умные — они тоже управляются через смартфон. Ультрасовременный дизайн, чёрный цвет. Новые премиальные холодильники 2018 года InstaView™ Door-in-Door® выглядят очень стильно. И содержат в себе сюрприз: если дважды постучать по тонированной панели на дверце, она становится прозрачной, показывая всё содержимое отделения. То есть заглянуть внутрь можно, не открывая дверцу и не выпуская холодный воздух.

Уборка отнимает слишком много времени? Доверьте её умной машине. Новый робот-пылесос LG CordZero™ с пятиступенчатой системой фильтрации и бесщёточным мотором свободно перемещается по дому и даже отличает спальню от гостиной. Ему со смартфона можно указать, какую комнату пропылесосить.

Робот-газонокосильщик в шоу-руме LG произвёл фурор среди владельцев загородных домов. Ещё бы! Он аккуратно и безопасно стрижёт газоны, точно определяет своё местоположение и любые препятствия объезжает. Закончив работу, отправляется на своё место и «засыпает» там.

Вместе с газонокосильщиком в самом центре «Пространства решений LG» был представлен и робот-уборщик. Он значительно отличается от собратьев ростом, имеет вверху полушар, напоминающий голову, и «глаз». Этот уборщик для дома слишком мощный — он убирает помещения площадью до 3 тыс. кв. метров, не натыкаясь при этом на людей или предметы. Запоминает участки, требующие наиболее частой уборки, и, начиная работу, определяет лучшие маршруты до них.

Вместе с «умной» техникой в наши дома приходит уют, причём не только потому что она своим новаторским дизайном создаёт стиль. Освобождая нас от многих домашних забот, эта техника даёт возможность просто ощутить его.