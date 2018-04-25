«Красавица дня»: Немного о нашей конкурсантке на роль самой красивой дагестанки Марине Чугачиевой

«Красавица дня»: Немного о нашей конкурсантке на роль самой красивой дагестанки Марине ЧугачиевойНаш конкурс «Какая она — настоящая дагестанская красавица?» практически подошел к концу и настало время поговорить о каждой из наших участниц отдельно. Мы будем писать о каждой из конкурсанток отдельно и обозначать ее красавицей дня до подведения итогов конкурса.

Первая участница, она же фаворит конкурса, Марина Чугачиева. Девушка в свои 23 успела сделать многое, окончить учебу, выйти замуж, активно занимается бизнесом и воспитанием двухлетней дочери, а также ведением домашнего хозяйства.

Кстати, дочь Марины Диана в последнее время стала куда популярнее на странице мамы.

Марина является совладельцем известного в Махачкале солона красоты Dream Lab и шоурума Dream room. Оба проекта считаются популярными в дагестанской столице.

За жизнью этой супер-девушки следят 170 тысяч пользователей сети Instagram, что не удивительно, ведь девушка дает советы всем молодым дагестанкам как везде успевать и всегда оставаться в хорошей форме. Желаем ей удачи и не останавливаться на достигнутом.

Если вы еще не проголосовали, сделайте это перейдя по следующей ссылке: http://mirmol.ru/blogs/konkurs-krasoty-kakaja-ona-nastojashhaja-dagestanskaja-krasavica/

Фото: pavilionmag.ru