Как в Нижегородской области планируют бороться с фальшивой «молочкой»?

На рынке много пальмового масла и сухого пальмового молока. Нужно принимать меры для защиты добросовестных производителей.

С фальсификатом борются на федеральном уровне, но и областные власти решили навести порядок на рынке. Это стратегически важно для местных аграриев. «Предприятия-производители натуральной продукции — основные покупатели сырья у молочного животноводства области», — говорит глава региона Глеб Никитин

Роспотребнадзора, В Нижегородской области работает межведомственная комиссия, в неё вошли представители правоохранительных органов Россельхознадзора и других ведомств.

«С 1 июля в России вводят обязательную электронную ветеринарную сертификацию, а с 16 июля — обязательную маркировку молочной продукции, — продолжает Глеб Никитин. — Я поручил региональным министерству промышленности , торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства вместе с территориальными управлениями Роспотребнадзора и Госветнадзора усилить проверки качества молочной продукции и меры воздействия на недобросовестных производителей».

Все эти далеко не лишние строгости должны помочь добросовестным местным производителям — например, компании, выпускающей знаменитые городецкие молочные продукты.

«На рынке много пальмового масла и сухого пальмового молока, — говорит генеральный директор Городецкого молокозавода Нина Квасникова. — Нужно принимать меры для защиты добросовестных производителей. Чем меньше на прилавках фальсификата, тем больше мы будем производить собственной продукции. И бюджет получит от этого дополнительные доходы».