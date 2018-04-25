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Как в Нижегородской области планируют бороться с фальшивой «молочкой»?
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Как в Нижегородской области планируют бороться с фальшивой «молочкой»? 

АиФ Нижний Новгород 52 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
На рынке много пальмового масла и сухого пальмового молока. Нужно принимать меры для защиты добросовестных производителей.
С фальсификатом борются на федеральном уровне, но и областные власти решили навести порядок на рынке. Это стратегически важно для местных аграриев. «Предприятия-производители натуральной продукции — основные покупатели сырья у молочного животноводства области», — говорит глава региона Глеб Никитин.
В Нижегородской области работает межведомственная комиссия, в неё вошли представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других ведомств.
«С 1 июля в России вводят обязательную электронную ветеринарную сертификацию, а с 16 июля — обязательную маркировку молочной продукции, — продолжает Глеб Никитин. — Я поручил региональным министерству промышленности, торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства вместе с территориальными управлениями Роспотребнадзора и Госветнадзора усилить проверки качества молочной продукции и меры воздействия на недобросовестных производителей».
Все эти далеко не лишние строгости должны помочь добросовестным местным производителям — например, компании, выпускающей знаменитые городецкие молочные продукты.
«На рынке много пальмового масла и сухого пальмового молока, — говорит генеральный директор Городецкого молокозавода Нина Квасникова. — Нужно принимать меры для защиты добросовестных производителей. Чем меньше на прилавках фальсификата, тем больше мы будем производить собственной продукции. И бюджет получит от этого дополнительные доходы».
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