Как не перекормить рассаду томатов

Начать нужно с того, что если вы купили хороший грунт или грамотно приготовили его сами, то подкормки рассаде не нужны. Вплоть до высаживания на грядку. Конечно, при условии, что вы соблюдаете основные требования выращивания, и ваша рассада не испытывает недостатка в освещении, у неё нормальный температурный режим и умеренный полив. Тогда достаточно просто следить за состоянием растений.

Если рассада хорошая, то подкармливать её не нужно

К сожалению, бывают ситуации, когда попадается некачественный грунт, либо мы просто на нём экономим, часто вынужденно. И тут есть три неприятности: субстрат может быть засоренным семенами растений, заражённым возбудителями болезней, либо пустым, то есть неплодородным, составленным из инертных материалов. На такой почве рассада может испытывать нехватку питательных веществ, следовательно, её нужно будет подкармливать.

Нехватка фосфора

На начальном этапе возделывания томатов, то есть рассадном, в первую очередь необходимо наращивание корневой системы. За это отвечает фосфор. Признаки нехватки этого элемента:

листья направлены под острым углом вверх, но смотреть нужно, конечно, днём, так как листочки могут так подниматься на ночь;

изменение цвета растений на фиолетовый. Такая окраска сначала появляется с нижней стороны листовых пластин, могут окрашиваться прожилки и стволики. Также бывает, что листья закручиваются вверх.

Один из признаков нехватки фосфора — изменение цвета растений на фиолетовый

Есть две основные причины таких изменений: плохой грунт (в нём действительно мало фосфора), либо растения не могут этот элемент усвоить. Проблемы с усваиванием возникают, если рассаде попросту холодно, или она подвергается резким температурным перепадам. Затрудняется усваивание фосфора также при недостаточном освещении. Если вы обеспечили хороший микроклимат для рассады, то проблема кроется в грунте, и решит её подкормка. Хорошо подходит для этой цели комплексное минеральное удобрение суперфосфат. В его состав входит от 20 до 29% фосфора. Рассаду подкармливаем раствором, который готовится из 7-8 г удобрения и 2 л воды. Обычно суперфосфат сложно растворяется, поэтому удобно сначала развести его в небольшом количестве горячей воды, а потом довести раствор до нужного объема.

Суперфосфат удобно разводить в небольшом количестве горячей воды

Комфортнее в использовании удобрение для цветущих растений «Агрикола». В его составе много фосфора плюс есть микроэлементы. «Агриколу» можно легко развести прямо в лейке: на 1,5 л воды берём 1 ч. ложку (неполную) удобрения и размешиваем. Поливаем по влажной земле. Хочу поделиться своими наблюдениями. Я заметила, что при досвечивании рассады фитолампами «фиолетовостью» она страдает чаще. В прошлом году я даже проводила эксперимент — выращивала один сорт томатов в одинаковых стаканах и грунте, но часть растений стояла под лампами, а часть без них. В целом перед высаживанием рассада из-под ламп была лучше, но вот фосфором пришлось подкармливать только её.

Азотное голодание

Несмотря на то что рассаду не стоит удабривать азотом (то есть нитратами), на некоторых грунтах может сложиться ситуация, когда его явно не хватает. Другая причина дефицита макроэлемента — большое растение в малюсеньком стаканчике долго находится на вашем подоконнике.

Использовать азотное удобрение нужно очень аккуратно

У такой рассады бледная окраска листьев с желтоватым оттенком, прожилки могут быть голубовато-красными. В этом случае растения подкармливают мочевиной (карбамидом) или другим удобрением с большим содержанием азота. Однако нужно помнить, что с этим элементом на раннем этапе развития томатов нужно быть очень осторожными. Перекорм азотом вреден: растение начинает жировать — наращивать зелёную массу во вред последующему плодоношению.

Подкормка золой

Хорошо работают подкормки томатов золой. Для этого можно раз в 10 дней опудривать рассаду либо использовать настой. Для его приготовления на 1 л воды добавляют 2 ст. ложки золы. Настаивают сутки, потом при необходимости процеживают и поливают под корень.

Хорошо работают подкормки рассады томатов золой

Первый раз удобряют в возрасте 1 недели, не ранее. В дальнейшем — раз в 2 недели. Таким настоем можно проводить и внекорневые подкормки — опрыскивания. Недостаток калия, кальция и железа в ранний период выращивания томатов встречается очень редко. Хлороз (нехватка железа) в этом возрасте может быть у «бессонной» рассады. Встречаются огородники, доводящие до абсурда досветку своих растений, не давая им ночного отдыха. Так делать не следует. В следующем видеоролике вы можете более подробно увидеть варианты подкормки рассады томатов.

Делаем вывод: если рассада выглядит хорошо, значит, и подкармливать её не нужно. Если очень хочется, то лучше развести зольный раствор — он включает много полезных для растений элементов и практически не содержит азота. Им рассаду можно понемногу поливать или время от времени опрыскивать. На нашем канале регулярно появляются новые интересные и полезные видеоролики на дачные темы: о выращивании и размножении растений, борьбе с вредителями, изготовлении оригинальных элементов декора своими руками и о многом другом. Подписаться на канал 7дач, чтобы первыми быть в курсе новых видео, можно по этой ссылке.