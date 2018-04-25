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В Печатниках прошел необычный мастер-класс
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В Печатниках прошел необычный мастер-класс 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В Печатниках прошел необычный мастер-класс «Индийский слон» — его участниками стали воспитанники ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Ребят учили грамотно лепить и рисовать пластилином. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Пластилинография — нетрадиционная техника работы с пластилином. Это рисунок с помощью пластилина. Когда главные герои и декорации не нарисованы, а вылеплены, либо объемными фигурками являются лишь некоторые элементы композиции», — говорится в сообщении.
Ребята на занятии в этой технике сделали слонов с пышными попонами и украшениями, как в Индии.
Напомним, центр находится по адресу: ул. Гурьянова, д. 55. (то)
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