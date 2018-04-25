В Печатниках прошел необычный мастер-класс

В Печатниках прошел необычный мастер-класс «Индийский слон» — его участниками стали воспитанники ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Ребят учили грамотно лепить и рисовать пластилином. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Пластилинография — нетрадиционная техника работы с пластилином. Это рисунок с помощью пластилина. Когда главные герои и декорации не нарисованы, а вылеплены, либо объемными фигурками являются лишь некоторые элементы композиции», — говорится в сообщении.

Ребята на занятии в этой технике сделали слонов с пышными попонами и украшениями, как в Индии.

Напомним, центр находится по адресу: ул. Гурьянова, д. 55. (то)