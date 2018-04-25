Ещё
Принц Уильям выбрал для сына «сильное имя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принц Уильям выбрал для сына «сильное имя» 

Мир24 2 часа назад
Сын британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет носить «сильное имя». Об этом сам принц заявил во время посещения Вестминстерского аббатства в честь Дня АНЗАК — национального праздника Австралии и Новой Зеландии, сообщает Sky News.
Мир24: последние новости
Британская сеть кофеен полностью отказалась от одноразовых стаканов Прочь от гнилого места: певец Данко спас женщину от проклятия Юлия Михальчик о разрыве с Шульгиным: Если бы не родители, не знаю, была бы я жива
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему7
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут17
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь23
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой277
7 женских фантазий о сексе16
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение