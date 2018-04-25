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Принц Уильям выбрал для сына «сильное имя»
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Принц Уильям выбрал для сына «сильное имя»
Мир24
2 часа назад
Женский форум
Сын британского принца Уильяма и
Кейт Миддлтон
будет носить «сильное имя». Об этом сам принц заявил во время посещения Вестминстерского аббатства в честь Дня АНЗАК — национального праздника Австралии и Новой Зеландии, сообщает
Sky News
.
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