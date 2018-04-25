Во сколько обойдется вам забор: рассмотрим разные виды сеток

Собственники любят заборы. Ограждение участка земли явно и недвусмысленно демонстрирует окружающим частное владение. Собственники нуждаются в заборах, потому что не все вокруг придерживаются правила: относись к окружающим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе.

Забор — визуальная демонстрация права частной собственности

Забор — визуальная демонстрация права частной собственности Ограждение — это и показатель достатка хозяина, и «костюм» участка, потому что именно по его виду проходящие и проезжающие будут судить о владельце. Но потратить все свои сбережения для оформления границ тоже неправильно. Поэтому продолжаем начатую тему о стоимости заборов разных конструкций и материалов.

Металлические сетки

Сетка — простой, эффективный и в большинстве случаев, пожалуй, самый недорогой способ отметить границы. Иногда это единственное решение устроить разделение смежных участков. Ведь по существующим правилам, участки в садоводствах могут иметь глухой забор только со стороны улицы или проезда, а между соседями регламентирующие документы предписывают устройство светопропускающих изгородей.

Сетка-рабица

В качестве материала для ограждений наиболее распространена, популярна и узнаваема сетка-рабица. Представляет собой полотно из вкрученных друг в друга плоских спиралей.

Забор из сетки-рабицы — один из самых распространённых

Эта особенность позволяет наращивать забор без видимого шва до бесконечной длины. Говорят, что изобрёл станок для её плетения Карл Рабиц, и что первоначальным предназначением такой сетки было не строительство ограждений, а армирование при штукатурных работах. Действительно, сетка-рабица имеет пространственную структуру, поэтому гораздо эффективнее для этих целей, чем плоские штукатурные сетки.

Сетка-рабица при большом увеличении

Выпускаемая сетка различается размером ячейки, толщиной проволоки и шириной рулона. Наиболее распространённый размер — 1,5 м, но можно приобрести полотно и четырёхметровой ширины. Сетку-рабицу обычно плетут из стальной проволоки, но любители экзотики могут поискать алюминиевую или нержавеющую. Для защиты от коррозии проволоку покрывают цинком или полимером. Самый простой способ устройства ограждения из такой сетки — растянуть её между столбами. Стоит учесть, что при монтаже полотно необходимо хорошо натянуть, поэтому нужно обеспечить достаточную прочность и устойчивость столбов. Кроме того, со временем металлическая сетка провисает под собственной тяжестью.

Самый простой способ устройства ограждения из сетки-рабицы

Другой способ — изготовление отдельных секций в жёсткой металлической раме. Такое ограждение будет более солидно выглядеть, но и стоимость увеличится. Самый простой вариант из недорогой сетки обойдётся вам от 900 рублей за погонный метр с монтажом. Можно сэкономить и установить ограждение самостоятельно. Десятиметровый рулон бюджетной сетки высотой 1,5 м будет стоить около 600 рублей. На крайний случай, если у вас много проволоки и есть свободное время и желание, сетку-рабицу можно сплести самостоятельно на небольшом кустарном станке. Правда, не могу сказать, что это будет самый дешевый вариант. При расчёте стоимости готового забора не забудьте учесть расходы на столбы.

Шестигранная кручёная сетка

Кроме привычной рабицы, есть и другие виды металлических сеток из проволоки, различающиеся способом изготовления, а значит, внешним видом и техническими характеристиками. Ну и ценой, конечно. Вы можете встретить следующие варианты: шестигранная крученая сетка Манье, тканая, сборная из деформированной проволоки, ЦПВС (цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка), шарнирная (другие названия «фермерская», «лесная», «казачка», «чабанка»).

Шарнирная сетка

Сварная сетка

Сварные сетки — конструкции, в которых отдельные прутья жёстко соединены между собой при помощи сварки. Отсутствие деформации — отличительная черта сварного изделия от прочих. Чаще всего для изготовления ограждений предлагается сетка 3D Гиттер (Gitter).

Забор из сетки Gitter

Толщина прутьев и сама конструкция делают такие ограждения достаточно прочными, но в то же время прозрачными, что важно для ценителей открытого пространства. Другая сварная разновидность, часто применяемая в строительстве заборов, так называемая лепсе-люкс — плоская сетка, имеющая изгиб прутьев в одном направлении.

Забор из сетки лепсе-люкс. Фото с сайта lepse.ru Ограждение из сварных сеток — это более дорогое удовольствие, нежели привычная рабица. Так, 1 м забора из сетки Гиттер «под ключ» (со стоимостью столбов и работ по установке) обойдётся примерно в 1700 рублей.

Сетки неметаллические

Кроме металлических, промышленность выпускает сеточные полотна из ПВХ и других пластиков. Зачастую это не только не худший выбор в сравнении с металлом, но и более эффективный. По весу они гораздо легче и не подвергаются коррозии. Также современные пластиковые изделия обладают завидной прочностью.

Пластиковая сетка, имитирующая рабицу

Часто сетки из пластика имитируют своим внешним видом металлические аналоги, например, сетку-рабицу или сварные конструкции. Но можно найти и необычные варианты и не только зелёного цвета. Стоимость пластиковых сеток зависит от размеров, толщины и сравнима с металлическими.

Пластиковая сетка необычного вида. Фото с сайта setka-plenka.ru Помимо забора, сфера применения пластиковых сеток из-за их видового разнообразия огромна: можно огораживать участок, разграничивать зоны в саду и огороде, использовать в качестве опор для вьющихся растений. Вы можете ознакомиться со стоимостью подобных сеток в нашем маркете, раздел Заборы и ограды для дачи. ^category [7908,4] Кроме предлагаемых специальных заборных решений, в качестве ограды можно применить и те сетки, которые изначально были придуманы для других целей.

Фасадная сетка

В качестве материала для ограждения может хорошо подойти фасадная сетка — сетчатое полипропиленовое полотно для укрытия строительных лесов. Она обладает неоспоримыми преимуществами, дающими основание не обращать внимание на не слишком элегантный внешний вид:

дешевизна. Это особенно актуально, когда речь идёт об огораживании больших участков. Стоимость 1 м² полотна около 10 рублей.

возможность делать высокие ограждения. Ширина рулона такой сетки может быть до 6 м.

лёгкость. Для её монтажа не потребуются мощные столбы.

Ограждение из фасадной сетки. Фото с сайта tvplaneta.ru В продаже можно найти фасадную сетку разных цветов и плотности. Загляните в наш маркет, там представлено много товаров этой категории на разный вкус и кошелёк. ^market_search [сетка фасадная,4] Также стоит обратить внимание на маскировочные сетки — аналогичные тем, которые используют военные. Кстати, совсем не обязательно ваше ограждение из подобного материала будет вызывать у прохожих ассоциации, что у себя на огороде вы паркуете танк или вертолёт.

Ограждение из маскировочной сетки. Фото с сайта greenzabor.com.ua Правда, маскировочная сетка значительно дороже строительной — от 250 рублей за 1 м². Но имеет тот же плюс — малый вес.

Баннерная сетка

Ещё одна не совсем традиционная разновидность материалов для устройства заборов — сетка, используемая в рекламных целях — баннерная. На ней печатают плакаты и применяют, например, для изготовления растяжек через улицу. В отличие от сплошного баннерного полотна, монтируемого на билбордах, рекламные растяжки делают продуваемыми, чтобы их не порвало при сильных порывах ветра.

Баннерная сетка с фотоизображением для забора. Фото с сайта stroychik.ru Ну а возможности современной фотопечати позволят вам заказать сетку для ограждения с любым рисунком: от реального пейзажа вашей местности до фантастических ландшафтов. Материалы, применяемые для изготовления ограждений, довольно разнообразны, на строительных рынках они представлены в различных ценовых категориях. Можно их выбирать, ориентируясь и на внешний вид, и на стоимость. В следующем материале продолжим рассматривать материалы для устройства заборов.