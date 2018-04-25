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Родившая Рапунцель из «Дома-2» очень страдает
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Родившая Рапунцель из «Дома-2» очень страдает 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила дочь меньше месяца назад. Однако ей уже необходимо отвлечься от круглосуточных радостей материнства.
Вместе с супругом Дмитрием Дмитренко они направились в один из московских ресторанов. И, конечно же, оповестили о своем походе поклонников в соцсетях.
"Сегодня мы впервые выбрались всей семьей в ресторан. Наша доченька чувствовала себя отлично, она спала в основном, просыпалась, чтобы поесть. Я вообще не напрягалась, все прошло хорошо. В этом уютном семейном местечке есть комната для кормления", — поделилась в Instagram Рапунцель.
Также девушка добавила, что очень устала от постоянного ухода за ребенком. Она героически взвалила на себя все домашние дела, от чего стала страдать.
"Я постоянно дома с доченькой, занимаюсь ребенком и по дому все дела делаю: приготовить нужно, постирать, влажную уборку сделать и себя накормить не забыть", — поведала о своих проблемах звезда. «Разрядка мне очень была нужна, я хоть развеялась. Настроение класс!» — отчиталась Рапунцель.
Также она посетовала, что супруг слишком занят, зарабатывая на хлеб, поэтому не может ей помогать, а нанять няню Ольга боится. «Дима помогает, когда он выходной, а моя мама живет в другом городе. Что касается няни, мы против! Я не представляю, как можно оставить свою малышку с чужой тетей, не в обиду кому-то, но это дело каждого», — поделилась она в микроблоге.
Отметим, что сразу после появления дочки на свет, на помощь Рапунцель приехала ее мать Татьяна Владимировна, но это только усугубило ситуацию. Дмитрий не смог найти общий язык с тещей: он позволил себе выгнать женщину из дома.
"Это глупо и неправильно! Это моя мама, она стала бабушкой и прилетела издалека к нам помочь первое время. В гости, а не жить с нами! Но можно ведь было как-то все мирно и дружно решиться, договориться! Моя мама вообще не виновата! Она не хочет никому сделать плохого", — цитирует Ольгу Dom2Life.ru
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