УрФО: голодная старость, сбежавшая свиномама и птицы-пьянчужки

Середина рабочей недели — самое насыщенное событиями время. Все вокруг кипит, суетится и будто бы просится на страницы Живых Журналов наших блогеров. А они, между тем, не упускают случая этим воспользоваться и делятся с подписчиками полезной и важной информацией. В ожидании пятничного вечера предлагаем вам ознакомиться со свежим Блоговизором.

И снова на передний план среди обсуждаемых тем выходит тема политики и проблем внутри страны. Один из главных авторов, специализирующихся на этих темах, — житель Челябинска vlad1_74. В последние дни он так же посвятил немало постов этим животрепещущим темам. Так, на днях он поделился высказыванием известного режиссера по поводу ситуации в стране: «Задача России предложить миру альтернативную модель развития, заявил кинорежиссер, гендиректор „Мосфильма“ Карен Шахназаров 22 апреля в передаче „Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым “. „Вопрос, который стоит перед нами, — предложить миру модель, которая заменит, которая будет альтернативой глобальному вызову“, — подчеркнул Шахназаров. Он пояснил, что бесконечный хаос будет до тех пор, пока не появится сила, которая сможет его остановить. „Его кстати, не было, когда был СССР. Когда Ближний Восток был поделен, две силы фактически регулировали. Все было в порядке. Никаких войн не было. Если не считать вечный конфликт Израиля. И то все эти войны быстро гасились“, — отметил режиссер. Шахназаров подчеркнул, что сейчас наблюдается ослабление Соединенных Штатов, а Трамп является воплощением американской перестройки. „Советская перестройка была стремлением войти в глобальный мир. Американская перестройка Трампа — это стремление выйти из глобального мира. Но мы вовремя опомнились. И это сопровождается ожесточенной борьбой прежде всего в Соединенных штатах“, — прокомментировал режиссер. По его мнению, России это сейчас выгодно, поскольку Америка не может заниматься Ближним Востоком. Напомним, президент США Дональд Трамп свернул договор о Транстихоокеанском партнерстве, подготовленный администрацией предыдущего президента Барака Обамы . Также Трамп призвал производителей переносить свои производства на территорию США. Он ввел крупные протекционистские меры. Шахназаров говорит об альтернативной новой модели, непрозрачно намекая на СССР, естественно в его модификации. В мире может быть только две концепции — справедливая и несправедливая. Насколько мы понимаем, сейчас в мире действует несправедливая глобальная концепция, почему США и пытаются оттуда выйти, но сохраняя для себя такой же паразитический подход, по отношению к другим государствам. СССР был более справедливым государством, но он не исповедовал на практике до конца справедливую концепцию развития. Поэтому в СССР и появилась номенклатура, проводившая политику в своих частных интересах и приведшая СССР к краху. Справедливая концепция может осуществиться только людьми идеалистического плана, неподвластными потребительству (золотому тельцу) и ставящие интересы общества выше своих. Кстати, это не мешает наличию в государстве частного сектора экономики, если оно эффективно и работает на благо общества. Такие люди всегда есть были и будут. Как только народ примет на вооружение механизм поиска таких людей и будет выбирать их во власть — тогда и только тогда будет реализовываться справедливая концепция развития. Кто-то скажет, что это утопия, на что можно ответить: нет для человечества нерешаемых проблем, это только вопрос целеполагания и времени».

О сегодняшних реалиях в высших кругах поведал kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга: «А что, если депутатов будут увольнять за непозволительную роскошь и ложь? Вот тогда всё будет по честному. Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности поддержала законопроект, согласно которому несоответствие расходов доходам может стать основанием лишения сенаторов и депутатов мандата. Автором инициативы выступил заместитель главы комитета по безопасности Анатолий Выборный . Законопроект предлагает расширить перечень правонарушений, которые послужат основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата. Так, к лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов. Если нарушение было совершено по неосторожности, предлагается выносить виновному предупреждение. Лишиться мандата может парламентарий, который действовал в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. В этом случае решающим фактором станет наличие злого умысла. Если его не было, виновный также получит предупреждение. Особое внимание можно уделить тратам не по средствам, причем не только самого депутата, но и членов его семьи. Предлагается обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. При этом само по себе несоответствие расходов доходам может быть лишь основанием для начала проверки, которую проводит специальная парламентская комиссия. Депутат имеет право подтвердить законность заработка, даже если он не указан в декларации, подчеркивается в документе. Не оказалось бы только это пустыми словами…»

Тема воспитания и образования в последнее время особо тревожит блогеров. Судьбами подрастающего поколения на днях обеспокоился vlad1_74: «Насилие в школах. Виноваты не директора, а отсутствие системы воспитания. Увольнение директора школы в городе Шадринске, по причине случившегося в марте 2018 г. инцидента со стрельбой, рекомендовано департаментом образования и науки Курганской области местному муниципалитету, сообщил 23 апреля телеканал RT . Первый заместитель директора областного департамента образования и науки Эдуард Абрамов рассказал, что департаментом выявлены недочеты в работе педагогического коллектива школы, приведшие к острому конфликту между учащимися. Соответствие директора школы Александры Юрченко, ныне находящейся в отпуске, занимаемой должности поставлено под вопрос. Также областной департамент образования и науки Курганской области считает виновными классного руководителя 7 „б“ класса, социального педагога и замдиректора школы по воспитательной работе, хотя и не настаивает на их отстранении, рекомендуя ограничиться дисциплинарным взысканием. В самом департаменте Курганской области образования и науки уже наказаны 2 чиновника. Решение о судьбе директора Юрченко будет принято городским отделом образования Шадринска 17 мая, после возвращения ее из отпуска. Напомним, что 21 марта в шадринской школе 13-летняя ученица 8 класса расстреляла из пневматического пистолета 7 учеников, издевавшихся над её сестрой, причинив травмы Насилие с серьёзными последствиями всё чаще попадается в новостных сводках. Последние из них: поножовщина в Стерлитамаке, трагедия в башкирской школе. Что делают тупые власти, выдвигают условия более строгого пропускного режима. А на улице они что будут делать? Учащение крайних случаев — это некий показатель роста общей агрессии у детей и её проявления. Вот ещё недавно казалось, что драки между девочками — это дикость, сейчас это в порядке вещей. Свобода там, где её совсем не надо навязывается нам с попустительства властей. В СССР были вообще запрещены боевые виды единоборств. Сейчас кинбоксинг, каратэ, рукопашный бой и т.д. в свободном доступе даже для девочек. На Востоке боевые искусства преподаются совместно с духовной практикой и это не зря делается, в противном случае воспитывается благоприятная агрессивная среда, а потом мы удивляемся, почему растут подростковые преступления вплоть до летальных исходов. Здесь, как нигде подходит народная мудрость „рыба гниёт с головы“. Агрессия определяется антигуманностью нашей структуры государственного устройства. Мало того, что капитализм по своей природе „хищник“, а ещё мы не выстраиваем этому никаких барьеров, а потом удивляемся „необъяснимой агрессии“ у наших детей. Может нам нравится жить в „диких джунглях“? Наверное, надо больше задумываться и противодействовать этому. Уж что, а влиять на наших детей и учителей в школе нам никто не запрещает. Я здесь не затронул интернет и масс-медиа, которые несут, пожалуй, большую половину агрессивного влияния на подрастающее поколение, это огромная проблема и вопросы к нашему руководству страны. А теперь задайтесь вопросом, кто вырастет из таких детей, понятно, что не паиньки девочки и мальчики и какие у них будут семьи? А после всего этого прозападные правозащитники из пятой колонны вопят о насилии в семье по отношению к женщинам и детям. Так разберитесь в корнях явления, а не бейте по „хвостам“.

Екатеринбуржец voxpop_66 (Илья Будкевич) недавно размышлял о секретах человеческого долголетия: „Участники праймериз “Единой России» для отбора кандидатов на выборы Екатеринбургской городской думы состязались на днях в своих рецептах долголетия. Претенденты обсудили тему «Продолжительность жизни 80+. Как обеспечить здоровье и долголетие» — один из тезисов президентского послания Совету Федерации … Помимо стандартных выступлений о вреде курения и необходимости повышения пенсий, правильно питаться и заниматься спортом, прозвучал довольно неожиданный рецепт долголетия от одного из уральских бизнесменов. Предприниматель Алексей Бухаровский вывел свой рецепт долголетия. «Повышение размера пенсий никак не отражается на продолжительности жизни, надо подтягивать идеологию. Максимальный ресурс человеческого тела рассчитан на 120 лет. Но для людей лучше быть голодными, изнурять себя физическим трудом, загружать свой мозг изучением иностранных языков, играть в шахматы и так далее. С точки зрения науки геронтологии в этом секрет долголетия», — заявил он. Два с половиной года назад с советом поменьше есть выступал и другой единоросс Илья Гаффнер . Избиратели тогда его рекомендаций не оценили. Чем изнуряет себя Бухаровский, осталось тайной за семью печатями…»

Решил не советовать пенсионерам голодать, а наоборот, помочь им с продовольствием, kirill_potapov. В очередной раз в составе фонда «Русь» он организовал акцию «Корзина доброты»: «Если посмотреть на размер пенсий наших пенсионеров, то волосы на голове начинают шевелиться. Невольно задаешь себе вопрос: а заслужил ли старый человек такой крохотной пенсии? И заслуг перед родиной у него достаточно, и ветеран войны, и труженик тыла, а пенсия всего 14 тысяч! Справедливо ли это? Конечно же это неуважительно по отношению к пожилым людям. В первую очередь государство должно заботиться о наших стариках, но не всегда эта помощь эффективна. А еще есть отдельная категория граждан — одинокие пенсионеры. Мало того, что у них пенсии небольшие, при этом они живут в одиночестве. Именно для таких людей фондом Русь и компанией Х5 Retail Group была организована благотворительная акция „Корзина доброты“. Вслед за Казанью, 21 апреля эта акция прошла и в Екатеринбурге. Как я вам и обещал, помимо трехста волонтеров, я тоже принял в ней участие. В акции участвовали 160 магазинов города — это все „Пятерочки“, „Перекрестки“ и „Карусели“. Очень порадовался я за своих земляков. Уральцы охотно участвовали в акции, отсюда получился отличный результат. Но обо всем по порядку. С 10 утра и до 18 часов вечера любой желающий мог собрать свою „корзину доброты“. Купить продукты и передать их волонтерам, что стояли в каждом магазине. К концу дня из всех магазинов продукты доставляли на специальный склад, где волонтеры фасовали наборы. Для удобства на складе были организованы паллеты под отдельную категорию продукции. Каждый набор состоит из нескоропортящихся продуктов, таких как крупа, растительное масло, макароны, консервы, мука, сахар, чай и разные сладости. В общем, всё самое необходимое. Неравнодушными людьми было собрано 1393 набора + 30% добавила компания Х5 Retail Group. Итого получилось 1800 наборов из продовольственных и хозяйственных товаров. Далее, вместе с волонтерами, эти наборы мы повезли одиноким бабушкам в поселок Зюзельский, что находится в Полевском районе Свердловской области. Одинокие старики были очень рады нашему приезду. Они всегда радовались нам, как дети, ведь в повседневной жизни их дом не встречает столько гостей. У них у всех схожие судьбы и их всех объединяет любовь к жизни, доброта и гостеприимство. Бабушка, к которой мы приехали, пережила инсульт, у нее умер сын. Волонтеры выслушали и пообщались с каждой бабушкой. Представляете, каково это быть одиноким? А престарелом возрасте — это еще сложнее. Не с кем даже поговорить, у некоторых нет телевизора, а удобства на улице. У кого-то умерли родственники, от кого-то отказалась собственная дочь — слушать без сопереживания такое просто невозможно! И только волонтеры, и социальные работники приносят радость таким людям. Одна бабушка сильно любит цветы, разговаривает с ними и убаюкивает их на ночь. Говорит, что огородик маленький ведет сама еще, пока ноги ходят. В каждый дом, куда мы заходили, всегда были чистота и порядок. Хоть и живут пенсионеры в одиночестве, но за порядком они следят. Все бабули без исключения очень радостные и позитивные. Даже в такие нелегкие времена для них, они не унывают и стараются шутить. Участие в такой акции — это большой опыт для меня. Начинаешь совсем по-другому воспринимать стариков. Понимаешь, на сколько им трудно и сложно живется, и только настоящая помощь неравнодушных людей заставляет их улыбаться. Жители и гости Екатеринбурга, большое вам спасибо за такое неравнодушие! Мы все очень постарались и, как видите, в результате почти 2000 одиноких пенсионеров получили помощь».

О своих путешествиях снова пишет екатеринбурженка donni_nina. Не так давно она окунулась в детство в Арамильском Парке Сказов: «Есть места, в которые съездил один раз и все, а есть места, в которые хочется вернуться. И хотя мы уже были в Парке Сказов, но решили еще раз вернуться, настолько нам в прошлый раз понравилось. Поехали в том же составе: я, Аленка и мой племянник-Богдан. В парк Сказов мы добирались на электричке „Екатеринбург-Каменск-Уральский“ до станции Арамиль. Электричка такая комфортная, нам попался вагон от бывшего экспресса с сиденьями, как в самолетах. Со мной села бабулька, которая всю дорогу восторгалась вагоном, ей он очень понравился, она делилась со мной восторгом, а потом резко захрапела. На соседних сиденьях, где сидели Алена и Богдан, не смолкал смех. Алена на телефоне поставила какую-то программу, которая меняла лицо до неузнаваемости в смешную сторону, и они оба, повизгивая, корчились от смеха. Мне стало интересно, над чем они так смеются? Алена мне показала Богдана. Я стала смеяться, как ненормальная, хорошо хоть упала в свое кресло, а не на сидящую рядом бабушку. А потом быстро сфотографировала меня, Богдан, как увидел мое лицо, так упал на кресло, и минут 5 не мог встать от смеха. Мое лицо было похоже на борца сумо. Глаза сузились до ужаса, лицо раздулось, как -будто я вешу килограмм 300, ну и постарела я еще лет на 10-15, губа нижняя оттопырилась, как-будто я всю жизнь носила на ней прищепку. Ну и мое лицо стало каким-то нерусским. Прям как будто приехала из Узбекистана, отъелась до 300 кг, и напилась, что вся отекла, как алкашка. И почему-то мое лицо покрылось щетиной, как у кабанов. Если что, у меня очень славянское лицо и не такая жирная. Богдан, выйдя из электрички запел „Я свободен! Словно птица в небесах!“, Алена подхватила песню. От станции до Парка Сказов идти минут 10 через лес. Наконец-то дошли до Парка Сказов. Нас встретила аниматор и сразу же увлекла игрой. А вот группа у нас оказалась очень интересная — мы, самый настоящий итальянец, его русская жена и девушка с парнем (видимо кто-то из них был сыном или дочерью жены итальянца). А попали мы в группу, потому записались на пасхальную 3 часовую программу, кстати очень прикольную. Сначала нас повели в пещеру Хозяйки медной горы, и хотя мы уже в ней были, все равно было интересно. Первое задание было — собрать каменный цветок. Жена итальянца и Богдан рьяно начали собирать его, все остальные предпочли пофилонить почему-то. А в это время шла интересная мини лекция о камнях Урала. Итальянец слушал взахлеб, да и мы тоже. Дальше мы все катались на качелях, и смотрели на мимо проезжающую печку. Да, по парку все время ездила печка, можно было на ней прокатиться. А потом мы пошли в Мишкин дом. Нас встретил веселый медведь. Дети его сразу спросили, а где Маша? А Маша….убежала! потом пошли мы в терем Урал Мороза. Не путать с дедом морозом! Урал Мороз — это младший брат деда Мороза. Заходим в терем. И нас встречает красавица Баба Нина! Сначала идем на почту Урал Мороза. Нам рассказывают о разных дедах морозах, надо было угадать из какой он страны, и повесить фото на карту. Все смотрят на карту, кроме мужчин. Мужчины почему-то не сводят глаз с „бабы Нины“. Итальянец просто засмотрелся. Наверное, он впечатлен видом женщины в русской одежде. Вообще, обожаю иностранцев. Они всегда с таким интересом распахнутыми глазами смотрят на Россию, и все что у нас есть, поневоле перенимаешь их восторг и удивление, и начинаешь на привычные вещи смотреть их глазами. На столе лежала книга, куда надо было записывать свое желание. Богдан написал, что он хочет, чтобы его семья стала очень богатой (кстати, его семья вполне обеспеченная). Я тоже написала желание, давай, Урал мороз исполняй! А потом мы пошли красить яйца. Куриные. Баба Нина держала в руках яичко и рассказывала нам о урало-сибирской росписи по яйцам. Потом можно было эти яйца забрать домой. Они оказались из дерева. А потом нас повели в комнату с нарядами. Сказали одевайтесь во что хотите! Богдан схватил меч, Алена костюм снегурочки. Я с фотоаппаратом носилась по комнате и еле успевала поймать и сфотографировать образы перевоплощений. Богдан с мечом и мячом носился с песнями по комнате. Жена итальянца одела костюм снегурочки. Итальянец восхищенно посмотрел на нее, и закричал » Белиссимо!». И как завороженный пошел целовать снегурочку. Ну а потом итальянец одел костюм деда Мороза. Только дед Мороз получился слишком аристократичный, и похожий на католика-кардинала. Мы все охнули и не могли оторвать глаз от такого Деда Мороза. А потом нас отвели в комнату веселья и включили веселую и ритмичную музыку. Что тут сразу началось! Все стали носиться и кидать в друг-друга ленточки, хохот, шум, смех! Итальянец поволок жену в угол, как паук поволок муху-цокотуху, и стал взасос целовать жену. Я слышала, что итальянцы страстные, но чтоб настолько! Я даже подумала, а может мне тоже выйти замуж за какого-нибудь итальянца? Но отогнала от себя такую мысль. Вышли оттуда все офигевшие. Мне кажется, такие комнаты надо делать в каждом ТЦ или школе и на работе. Отлично снимается стресс и настроение взлетает до небес за считанные секунды. Я бы даже бы абонемент бы купила, если бы была такая комната. Далее нас привели в зал Урал Мороза и повели пить чай с куличами. Кулич был очень вкусный, такой нежный и сладкий, с изюмом. Ну, а дальше мы пошли к бабе Яге. Она уже нас поджидала у своего домика. На ее вопрос:»Кого поцеловать, дети кинулись врассыпную». Тогда ей кто-то крикнул, поцелуй итальянца! И баба Яга понеслась его целовать. Баба Яга-аниматор от Бога! К ней без памперса лучше не приходить, там реально еле сдерживаешься от смеха! Потом пошли мы в подворье Бабы Нины. Пока взрослые раздевались и мыли руки, дети уже взлетели на печку. Взрослые слушали, как держать горшок в руках и как на Руси раньше мылись в печи. Целая лекция о русской гигиене была прочитана. И пили чай с травами, сушками и конфетами. И все под рассказы об обычаях, традициях, предметах, забавах прошлого века на Руси. Я хоть и слушала это во второй раз, но аж заслушалась. Идем смотреть подворье и животных. Семья кабанов там меня поразила. Это папа и два сына. А мама перепрыгнула через изгородь и убежала в лес. А папа уже 3 год один живет с сыновьями один. Поразительная история. (В Адлерском питомнике обезьян одна мама-обезьяна тоже убежала, нагулялась и вернулась потом). Тут наша программа и подворье бабы Нины закончилось, и дети меня потащили в столовую. В парке есть татарское кафе и русская столовая. В прошлый раз мы были в татарской, а в этот раз решили попробовать русскую. Поев, несемся на детские площадки. Верхом на Бременских музыкантах. Тут раздался дикий рев. Я вскочила, как угорелая с качели. Оказалось, что Алена потеряла телефон (подарок двух бабушек и ее копления). Минут 15 мы носимся по площадке и ищем телефон, Алена ревет. Через 15 минут мы понимаем, что уже все. Не найти. И тут, Алена его находит в подкладе куртки. У нее в кармане образовалась дырка и телефон провалился, и закатился в самый зад куртки. Переводим дух! И снова счастье! Тут уже парк стал закрываться, и мы пошли на станцию по дороге через лес. По дороге мы втроем горланили песни во все глотки. Ну, в лесу то можно горланить от души. Что только мы не пели. Одна песня проскочила не очень приличная «До ре ми фа соля сиииииии! Бабка пукнула в такси!». Не помню, уже кто придумал такое безобразие, но хорошо хоть никто не слышал. Иногда надо себе давать волю. В лесу, когда никто не слышит. Так закончилась наша поездка. Вся она была на сплошном позитиве и смехе и радости (не считая 15 минут поисков телефона). Мне кажется, что мы столько смеялись, сколько за весь месяц не смеялись. Очень классно, что у нас на Урале есть такие места, где ты на весь день погружаешься в сказку, радость и детство…»

И напоследок, о крылатых вестниках весны нам рассказала екатеринбурженка otevalm (Людмила Отева): «Прилетели красавицы-свиристели, наелись пьяных ягод и попадали. Юля подобрала свиристель, которая валялась на земле и отнесла её в укромное местечко. Через некоторое время, птаха пришла в себя и улетела. Каждый год в это время наблюдаем нашествие очаровательных пьянчужек. Среди других птиц этот недуг не замечен. А сегодня у нас идет снег, падает хлопьями в лучших традициях зимушки-зимы».

Приятного вам чтения — и богатырского здоровья!