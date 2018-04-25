Пытавшаяся набрать вес жительница Ульяновска довела себя до анорексии

В России число пациентов с диагнозом «анорексия» за последние пять лет выросло в 10 раз. Как вовремя распознать признаки опасной болезни и не попасть в ловушку смертельного голода — расскажет телеканал «360».

При росте 160 см Дарья весит 30 килограммов. Из палаты до больничного холла она идет уже без помощи медсестры, но устает быстро. Присев, она скажет, что уже не мыслит, как это — жить без капельницы. Сейчас эта жидкость — ее ужин. От еды 18-летнюю

Дашу все еще тошнит.

Меня начало тошнить, появились головные боли головокружения, постепенно стала уменьшать порции, продолжалось в течение года. Я лечилась у гастроэнтеролога, ничего не помогало

— Дарья Орехова.

Она всегда была худой и хрупкой. Так выглядела до болезни. Нетипичная история для анорексии: Даша наоборот хотела поправиться, ела гамбургеры, много шоколада, от своего рациона стал болеть желудок, постепенно перестала есть совсем. 27 килограммов — критическая цифра на весах. Истощенная и больная она сумела на отлично сдать ЕГЭ. На экзамены девочку отводила мама.

Ужасная постоянная слабость, час могла просидеть и уже уставала, ложилась, я не могла даже сама помыть голову, мне мыла ее мама

— Дарья Орехова.

Даша лечилась в Ульяновске, сначала ей говорили гастрит, назначали дробную диету, и только в Москве она услышала диагноз: анорексия. За каждый грамм веса она борется уже три года.

«Клянусь, у нее ноги Грю»: девушка с «суперхудыми» ногами вызвала массу споров и привлекла внимание Vogue

Замедляется скорость кровотока, присоединяется эндокринное расстройство, снижается уровень гормонов, нарушение работы почек, человек находится на грани смерти

— Александр Берсудский,

врач-психотерапевт

Нездоровая худоба знакома и многим знаменитостям. Зарубежные таблоиды выходили с заголовками « Анджелина Джоли при смерти». В 2016 Лара Крофт весила 35 килограммов при росте 169 сантиметров. Поклонники также переживали за Деми Мур , Викторию Бекхем. Причина истощения — стрессы, смерть близких, расставания. Звезды реабилитируются быстро — есть возможности. У Даши этого нет, поэтому очень важно вовремя обратить внимание на постоянную потерю аппетита.

Когда появляются симптомы органических нарушений, госпитализация должна проводиться, чтобы человек не умер от истощения. В законе о психиатрической помощи есть статья о принудительном лечении пациентов

— Александр Берсудский,

врач-психотерапевт

Навязанным стереотипам с глянцевых журналов — худым быть модно — следуют с подросткового возраста. Анорексия помолодела — в больницах с истощением оказываются даже

10-летние

школьники. Заболевание, прежде всего, психическое, потому врачи советуют: чтобы не оказаться на больничной койке — нужно научиться принимать себя такими, какие мы есть.