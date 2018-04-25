Ивановскому ветерану проведут водопровод к 9 мая

Ивановский ветеран Юрий Гусев , о проблемах которого написала "Российская газета" , встретит День победы в доме с удобствами: власти проведут ему канализацию и водопровод.

Как сообщили в правительстве Ивановской области, после выхода в «РГ» материала о 91-летнем Юрии Гусеве, которому в ивановской мэрии отказали в помощи, областные власти изучили проблему и приняли решение продолжить к дому Гусева ветку водопровода и канализации.

— После вмешательства в ситуацию об отказе ветерану Великой Отечественной войны Юрию Гусеву в прокладке водопровода к его дому найдено техническое решение, которое позволит провести к дому супругов Гусевых водопровод и канализацию. В настоящее время ведутся работы по обустройству канализации. В ближайшее время рабочие приступят к прокладке водопровода, — сообщили в облправительстве.

Специалисты сообщили Юрию Гусеву, что в его деревянном доме появятся не только водопроводные трубы, но и полноценная ванная комната.

Весь комплекс работ строители планируют завершить к 9 мая.