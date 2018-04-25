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Ивановскому ветерану проведут водопровод к 9 мая
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Ивановскому ветерану проведут водопровод к 9 мая 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Ивановский ветеран Юрий Гусев, о проблемах которого написала "Российская газета", встретит День победы в доме с удобствами: власти проведут ему канализацию и водопровод.
Как сообщили в правительстве Ивановской области, после выхода в «РГ» материала о 91-летнем Юрии Гусеве, которому в ивановской мэрии отказали в помощи, областные власти изучили проблему и приняли решение продолжить к дому Гусева ветку водопровода и канализации.
— После вмешательства в ситуацию об отказе ветерану Великой Отечественной войны Юрию Гусеву в прокладке водопровода к его дому найдено техническое решение, которое позволит провести к дому супругов Гусевых водопровод и канализацию. В настоящее время ведутся работы по обустройству канализации. В ближайшее время рабочие приступят к прокладке водопровода, — сообщили в облправительстве.
Специалисты сообщили Юрию Гусеву, что в его деревянном доме появятся не только водопроводные трубы, но и полноценная ванная комната.
Весь комплекс работ строители планируют завершить к 9 мая.
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