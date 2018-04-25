Топ-10 экологических привычек

1. Ешьте меньше мяса

Забои скота на фермах резко не уменьшатся, но так вы станете частью экологического движения и улучшите ситуацию. Кроме того, вы почувствуете себя гораздо ближе к природе, а ваш организм будет чувствовать себя гораздо легче, потому что, так или иначе, мясо оставляет в организме большое количество шлаков. Сделайте шаг навстречу природе, в первую очередь, ради себя и своего здоровья.

Если вы не прочь отказаться от большого количества мяса, но у вас не получается это сделать, потому что вы заядлый мясоед, то посмотрите фильм «Земляне». Употреблять мясо после его просмотра вы станете гораздо реже.

2. Используйте меньше воды

Это ни в коем случае не касается ее употребления. Воду необходимо пить в течении всего дня, так как она помогает выводить ненужные вещества и держать организм в тонусе. Речь идет об экономии воды в быту. Это только кажется, что пресной воды много и ее хватит на миллионы лет. На самом деле, ее количество составляет всего 2,5% водных запасов планеты.

Обратите внимание на такие полезные привычки, как выключении воды во время чистки зубов и намыливания в душе. Старайтесь чаще принимать душ вместо ванны. Полежать в ванной и расслабиться — важно, но иногда этим можно пренебречь. Также вы можете экономить воду, если будете перекрывать краны на время своего отсутствия дома.

Счетчики продолжают считать, даже когда вода не идет из-под крана, такова система.

Поэтому перекрывая кран, вы, как минимум, уменьшаете свою квартплату.

3. Находите новое применение ненужным вещам

Сегодня существует большое количество лайфхаков относительно того, как использовать старые вещи. Из обивки старых стульев делают уютные светильники, а из старых штор — интересные аксессуары для дома.

Тонны отходов мы выбрасываем на мусорки, считая, что для экологии нет ничего лучше.

Машины увезут этот мусор на свалки, где он будет разлагаться несколько тысяч лет. Старайтесь сокращать количество выбрасываемого.

Ищите пользу в старых вещах. Включайте фантазию и создавайте интересные решения для вашего дома.

4. Выключайте свет

Например, отошли за чаем на кухню — не забудьте выключить свет в комнате. Из этих «горящих» секунд и минут складываются целые недели потраченного впустую электричества. Выключая свет, вы не только экономите свой бюджет, но и помогаете спасти планету. Также существуют энергосберегающие лампочки, которые потребляют гораздо меньше энергии и быстро окупаются.

5. Берите все многоразовое

Одноразовые предметы природе ежедневно приходится перерабатывать. Это касается, к примеру, одноразовых стаканчиков.

Купите термокружку и спасите природу от ненужного мусора.

6. Сдавайте макулатуру

Не ради денег. Бумагу перерабатывают и получают чистые листы для повторного использования. Миллионы деревьев ежегодно вырубаются для создания целлюлозы. Деревья можно спасти, сдавая макулатуру.

7. Экономьте на стирке

У современных хозяек сформировалась привычка стирать все белье на одном режиме. Чаще всего это 1-2х часовая стирка. Но, например, футболке, которую вы проносили один день и ничем не запачкали, достаточно всего 30 минут, чтобы быть чистой. Чтобы разогреть 1 г воды, требуется одна калория. По энергозатратам процесс нагрева воды находится на втором месте после нагрева воздуха.

Кроме того старайтесь стирать белье, набирая полную машинку. Это также поможет вам сэкономить потребление воды и света.

8. Используйте натуральные средства вместо химии

Те, кто говорят, что невозможно заменить чем-либо бытовую химию, глубоко ошибаются — вариантов тысячи. Например, используйте эфирное масло вместо освежителя воздуха, его же можно развести в воде и помыть полы.

Стекла прекрасно очищаются водным раствором мела, а посуда отмывается содой или горчичным порошком.

9. Не делайте лишних покупок

Большое количество вещей захламляет нашу жизнь. Спонтанные покупки приносят удовольствие лишь первые дни, зачастую потом они превращаются в хлам и создают дискомфорт. Отказывайте себе в вещах, которые не нужны вам на сегодняшний день.

10. Подумайте про оптимизацию своего передвижения

Безусловно, самый экологичный вариант для передвижения — велосипед. Но для больших расстояний он не всегда подходит.

В случае с автомобилем выход кроется в совместных поездках и в использовании каршеринговых сервисов.

Существует и поиск попутчиков, которые будут рады разделить с вами расходы на бензин. Очень экономное решение. И сервисов на данную тематику существует предостаточно, самые популярные — это BeepCar и BlaBlaCar.

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Полезные эко-привычки — новый «бум» современности. Расскажем о бытовых мелочах, которые не потребуют больших усилий, но изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

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