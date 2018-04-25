Как сделать альпийскую горку на даче своими руками

Альпийская горка представляет собой композицию из камней разных форм и размеров и растений, характерных для Альп. Она отлично смотрится в качестве украшения дачного участка, газона, сада.

Размещают альпинарий чаще всего на солнечной стороне и в удалении от построек — чтобы он хорошо просматривался.

Органично такая композиция выглядит на склонах, в том числе обрамляя собой лестницу. Если у вас большой участок в холмистой местности, обязательно подумайте над этим вариантом.

Фото: Instagram b2bservice

Фото: Instagram vispark11

Также интересное решение — украсить горку фонтаном, ручьём или разбить её вокруг дачного пруда. Будет выглядеть очень эффектно.

Фото: Instagram gorodu_net Этапы создания альпийской горки

Кажущаяся небрежность альпийской горки не должна вас обманывать — чтобы всё получилось, нужно проделать несколько важных шагов.

В первую очередь необходимо вырыть небольшой котлован, глубиной примерно 40 см — 1 м. В нём размещают дренажный слой, который защищает композицию от проседания и не позволяет скапливаться избыткам влаги. В качестве него можно использовать маленькие камни, гравий, битый кирпич или всё вместе. Дренаж должен занимать около двух третей углубления, остальное место оставляют под грунт.

Собственно, следующий этап в создании альпинария — выкладка камней и засыпка грунта. Камни укладывают ярусами: самые крупные — снизу, небольшие и необычные — сверху. Крупные камни следует хорошо закопать в почву, чтобы вся конструкция была устойчивой.

Не пытайтесь выложить камни идеально ровно — вся прелесть альпинария в его естественности.

Фото: pixabay.com Между камнями и сверху по ходу укладки засыпается грунт. Не забудьте оставить для него место, иначе не получится высадить растения. Специальный грунт для альпинария лучше приобрести в магазине, хотя можно сделать его и самостоятельно, смешав глинистую почву и торф в пропорции 3 к 1, а затем добавив смесь песка и гравия (пропорция — 5:1).

Последний шаг — высадка растений. Часто у основания располагаются низкорослые растения, более высокие — ближе к вершине. Так горка выглядит органично. Высадку следует начинать с вершины и постепенно спускаться к основанию. Также начинать лучше с карликовых деревьев и кустарников, а уже после высаживать низкорослые цветы.

Фото: Instagram landshaft_poliv_gazon

В конце можно украсить альпинарий мелкой галькой и декоративными элементами. В качестве последних подойдут, например, деревянные колёса, старые глиняные кувшины, скульптуры или просто интересные фигуры.

Фото: Instagram evergreen_garden_petro

Фото: Instagram gazonzelenyi_nt Фото: Instagram kukla_chak

Фото: Instagram tekasya

Какие камни и растения выбрать

Камни для альпийской горки подойдут самые разные: большие валуны, галька, плитняк, известняк.

Растения разумнее выбирать многолетние. Чтобы горка не потеряла привлекательность в зимнее время, нужно украсить её хвойными растениями: можжевельником, декоративными елями, туей.

Для оформления альпинария также часто высаживают камнеломку метельчатую, прострелы, альпийский эдельвейс, тимьян ползучий, молодилу, алиссум скальный, гелиантемум. Красиво выглядят в композиции такие цветущие растения, как подснежники, фиалки, флоксы, нарциссы, незабудки. Одиночные растения, вроде барбариса или вереска, тоже смотрятся весьма уместно.

Фото: Instagram greenmolot

Для своего участка вы можете выбрать и другие цветы, которые вам нравятся, главное — учтите их сезонность, чтобы горка вдруг не «облысела».

Как ухаживать за альпийской горкой

Чтобы ландшафтная композиция радовала вас не один год, нужно правильно за ней ухаживать. В первую очередь это предполагает регулярный полив и рыхление почвы. Также нужно постоянно удалять высохшие и опавшие листья и цветы, подрезать кустарники.

На зиму неморозостойкие растения стоит укрыть. Весенние работы нужно начать с того, чтобы утрамбовать почву, удобрить её минеральными удобрениями и защитить цветы от вредителей.

Чтобы было проще ухаживать за альпинарием, заранее продумайте высадку растений. Лучше, если цветы, требующие похожего ухода, будут расти рядом.