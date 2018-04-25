Девушка из Владивостока таинственно пропала на курорте

Девушка из Владивостока пропала в Таиланде при загадочных обстоятельствах, сообщает PRIMPRESS.

Объявление о пропаже 32-летней Риммы Хаметовой опубликовали ее друзья в соцсети Instagram. В тексте говорится, что девушка прилетела на популярный курорт Паттайя по турпутевке в конце января. 10 февраля горожанка должна была вернуться во Владивосток, однако по неизвестным причинам не приехала домой, а осталась в Таиланде, где сняла себе жилье.

Отмечается, что до 3 марта девушка была на связи в мессенджерах и соцсетях, после этого связь с ней пропала. Отец пропавшей подал заявление в полицию, но прошел месяц, а никаких новостей нет.

Родственники девушки просят всех, кто может обладать информацией о происшествии, сообщить по телефону, указанному в объявлении.