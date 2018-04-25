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Девушка из Владивостока таинственно пропала на курорте
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Девушка из Владивостока таинственно пропала на курорте 

Primpress 52 минуты назад
Фото: Primpress
Девушка из Владивостока пропала в Таиланде при загадочных обстоятельствах, сообщает PRIMPRESS.
Объявление о пропаже 32-летней Риммы Хаметовой опубликовали ее друзья в соцсети Instagram. В тексте говорится, что девушка прилетела на популярный курорт Паттайя по турпутевке в конце января. 10 февраля горожанка должна была вернуться во Владивосток, однако по неизвестным причинам не приехала домой, а осталась в Таиланде, где сняла себе жилье.
Отмечается, что до 3 марта девушка была на связи в мессенджерах и соцсетях, после этого связь с ней пропала. Отец пропавшей подал заявление в полицию, но прошел месяц, а никаких новостей нет.
Родственники девушки просят всех, кто может обладать информацией о происшествии, сообщить по телефону, указанному в объявлении.
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