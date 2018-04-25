На Южном Урале поставщик сыров продавал подделку под чужим брендом

Как пояснили в антимонопольном ведомстве , еще весной 2017-го управление Россельхознадзора по Челябинской области изъяло в одной из торговых сетей Челябинска партию сыра, не отвечающего сразу двум требованиям техрегламента Таможенного союза. Ответственность за сомнительный товар должен был понести его производитель — известный сыроваренный завод из Удмуртии. Однако, как выяснилось в ходе расследования, предприятие свой тильзитер в Челябинск не поставляло. А на реализацию в торговую сеть его отдала челябинская фирма, которая занимается оптовой продажей сыров, сливочного масла, майонезов и йогуртов известных брендов.

Удмуртское предприятие сразу обратилось в УФАС с просьбой найти и наказать фальсификатора. Причем в недобросовестной конкуренции сыровары заподозрили своего партнера в Челябинске, но он, в свою очередь, заявил, что никакого отношения к этой истории не имеет. Дескать, в документации, касающейся поставщика, что-то напутала сама торговая сеть. А сыровары решили этим воспользоваться для устранения посредника и самостоятельного выхода на челябинский рынок.

Ни та, ни другая версия подтверждения не нашли. Скорее всего, заподозренная в махинациях компания сама приобрела спорный сыр у сомнительного контрагента и в погоне за барышом просто не стала проверять достоверность маркировки. За что и поплатилась.