Уральские оборонные заводы усилят промышленный дизайн

— Уже существуют коммерциализированные продукты, в том числе в компаниях Ростеха , но до сих пор в головах у многих топ-менеджеров ОПК лишь размытое понятие промдизайна: то ли это 200 граммов красоты на последней стадии внедрения, то ли стратегия развития продуктовой линейки, — поясняет Сергей Шашмурин, председатель регионального отделения Союза дизайнеров. — Моим коллегам, работающим на заводах, приходится биться, доказывать, что дизайн играет очень важную роль, особенно при выпуске гражданской продукции, а наращивание ее выпуска сейчас является основной задачей оборонки.

По словам эксперта, успешные кейсы есть, но надо понимать: в нулевой точке, когда производитель еще не знает, как будет выглядеть изделие, каковы его потребительские свойства, есть только идея, сложно судить, насколько она будет востребована. Другими словами, инвестиции в промышленный дизайн всегда долгосрочные, пока это направление финансируется по остаточному принципу.

По мнению дизайнеров, вовлекать их в проектирование нужно на старте, чтобы объединить инженерные мысли, маркетинг, технологии. Обычно этим занимаются инженеры-конструкторы, но дизайнер подскажет нетривиальные решения, которые не только улучшат внешний вид изделия, но и оптимизируют сборку, подбор материалов. Также с помощью сценарного моделирования можно определить, как в будущем продукт будет взаимодействовать с человеком и средой. Иногда один узел способен «убить» имидж всего изделия. К примеру, на консоли игровой приставки не должно быть свинчивающихся деталей, иначе ее не будут воспринимать как футуристическую вещь. Скрип шарниров и тому подобные «случайности» тоже негативно повлияют на выбор потребителя.

— Промдизайн дифференцирует продукт: на одной конструктивной платформе можно создавать разные изделия, в том числе по цене. Чаще всего это используют в автопроме, производстве одежды, гаджетов. По сути, дизайнер генерирует цепочку впечатлений, начиная с упаковки, заканчивая удобством пользования. Особенно важно это для высокотехнологичных и высокомаржинальных товаров, — рассуждает Сергей Шашмурин.

Помните старый анекдот про советских инженеров, которые собирали трактор, а выходил то танк, то автомат Калашникова? В этом что-то есть: задачи перед дизайнерами специальной и гражданской продукции стоят разные. Если в танке важна высокая защита экипажа, то в экскаваторе упор делается на хорошую обзорность, комфорт, узнаваемость бренда по характерным чертам. Пожалуй, единственное, что может объединять столь разные машины — эргономика рабочего места. Логично, чтобы дизайном вооружения и мирной продукции занимались разные группы специалистов, но не у всех предприятий есть такая возможность, признает Сергей Манаков , инженер-конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.

— Нужны квалифицированные кадры для разработки образцов промдизайна. Либо надо повышать квалификацию уже имеющихся сотрудников, либо искать новых, нанимать аутсорсеров, — подчеркивает он. — На современном рынке дизайн — показатель технического уровня не только конкретного изделия, но и предприятия в целом. Сегодня почти все зарубежные гусеничные и колесные экскаваторы обладают схожими техническими характеристиками, конкурировать можно лишь за счет обслуживания и дизайна. Оформление уже приблизилось к стандартам автопрома: металлические детали закрываются пластиком, органы управления сгруппированы по функциям и частоте применения, продумывается форма, цвет.

Сегодня почти все зарубежные гусеничные и колесные экскаваторы обладают схожими техническими характеристиками, конкурировать можно лишь за счет обслуживания и дизайна

Уральские предприятия ОПК серьезно подходить к промдизайну начали в середине нулевых годов, правда, по большей части это выражалось в использовании более современных материалов. Настоящие творческие прорывы случались, но в серийное производство так и не попали.

В частности, так произошло с низкопольным трамваем R1 (Russia One), разработанным Уралтрансмашем и ОКБ «Атом». В 2014 году прототип этого изделия произвел фурор на выставке «Иннопром», но так и остался в памяти красивой картинкой. Выслушав море критики по поводу высокой себестоимости и неприспособленности инфраструктуры большинства российских городов к такой продукции, авторы проект свернули. То, что сегодня Владимир Рогозин , главный дизайнер Уралтрансмаша, называет инновационными вагонами, имеет более традиционный вид, чем R1. Впрочем, его модицификация еще может увидеть свет: мэрия Самары проявила интерес к дизайнерскому вагону из композитных материалов.

Среди других дизайн-проектов уральского ОПК — «умная» больничная палата, установленная в центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. По словам изобретателей, им важно было создать прецедент и показать, как дизайн может повлиять на комфорт и эффективность лечения. Для РЖД оборонщики придумали столик с беспроводной зарядкой мобильных устройств. Один из последних проектов реализуется совместно с администрацией Екатеринбурга и носит название Incity. На улицах установят терминалы с сенсорными экранами, которые, помимо туристической навигации, оснащены тревожной кнопкой и камерой, снимающей пространство вокруг 24 часа в сутки. Также с их помощью можно подзарядить телефон, подключиться к wi-fi.

Один из принципиальных вопросов при включении промдизайна в культуру проектирования и производства — какие операции проводить самим, а какие можно отдавать на аутсорсинг? По словам Иннокентия Бадюка, дизайнера Машиностроительного завода имени Калинина, пока детали из стеклопластика для погрузчиков, рич-траков и электротележек изготавливают сторонние организации, но в ближайшее время на предприятии появится собственное оборудование для этого, а также возможность делать 3D-макеты.

— Мы станем тестировать то, что создаем, и реально оценивать, насколько качественно выглядит изделие, как оно будет работать. При работе с аутсорсерами не всегда понятно, достаточны ли их производственные мощности для реализации наших идей. Кроме того, своя опытная база должна снизить затраты на производство гражданской продукции, — отмечает специалист.