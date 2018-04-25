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Робби Уильямсу подарили ферму с марихуаной
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Робби Уильямсу подарили ферму с марихуаной 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Робби Уильямс (Robbie Williams) ранее признавался, что он любит марихуану и что даже курил ее в Букингемском дворце. Теперь, по слухам, жена певца, Айда Филд, устроила марихуановую ферму в подвале их дома в Лос-Анджелесе, где разрешено использование этой травы.
Рэпер Big Narstie, с которым Робби работал над треком Go Mental, сказал The Sun Online, что видел эту ферму и что Айда устроила ее в качестве подарка своему мужу на годовщину.
Робби никогда не скрывал своей любви к марихуане, но утверждал при этом, что она на него никак не действует. Несмотря на это, певец заявлял, что выкурил сигарету с этой травой, находясь в Букингемском дворце, и был навеселе во время концерта, посвященного алмазной свадьбе королевы, в 2012 году. Робби не отрицал также, что в прошлом употреблял различные вещества и был в «24 часах от смерти» на пике своей зависимости. Он признавался, что его борьба с наркотиками началась, когда он еще был тинейджером.
Не так давно певец признался, что борется с психическими проблемами. В интервью The Sun Робби, которому исполнилось 44 года, признался, что он был много раз близок к смерти, певец сравнил свою жизнь с американскими горками, припомнив при этом образ жизни, который вел Джордж Майкл, умерший в 2016 году. «Предоставленный сам себе, я все разрушаю», — признался Робби. Он поведал, что иногда борьба с психическими проблемами становится почти невыносимой, но иногда она помогает ему выходить на сцену.
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