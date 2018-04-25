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Собака Лея увидела дельфиненка на берегу. Поступок хвостатой заслуживает уважения!
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Собака Лея увидела дельфиненка на берегу. Поступок хвостатой заслуживает уважения! 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Карельские вести
Собака Лея вместе со своим хозяином Ричем Уилкоком находилась на берегу океана. Пока хозяин занимался фотосъемкой, Лея обнаружила в воде у берега маленького дельфина. Собака стала бегать к хозяину и обратно, а затем принялась лаять и буквально толкать его к месту происшествия. Наконец Рич увидел малыша дельфина, выброшенного на берег, и решил, что должен его спасти. Больше помощи на пустынном берегу крохе было ждать неоткуда.
Рич бережно подхватил дельфина под живот и вошел с ним в воду. Он легко подталкивал малыша, пока тот не приободрился и не поплыл. И вдруг малыш развернулся назад, видимо, все еще пребывая в замешательстве, но вскоре выбрал нужное направление и исчез в волнах океана!
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