«Он пил шампанское ночью и вино в самолёте» — эксперты о смерти Avicii

Известный музыкальный продюсер и шведский диджей Тим Берглинг, популярный во всем мире под псевдонимом скончался апреля года в Маскате, столице Омана, в возрасте лет. Причина смерти ещё не установлена, но, по словам полиции, смерть артиста не носит криминального характера. Скорее всего, организм певца не смог восстановиться после заболевания панкреатитом, по-другому, воспалением поджелудочной железы, и нескольких перенесённых операций.

Тим Берлинг никогда не скрывал свою любовь к алкоголю, потому что именно алкоголь мог взбодрить его, предать уверенности и снять напряжение. «Я, наверное, пью больше, чем должен, но я придерживаюсь темпа. Я никогда не пью два дня подряд », — рассказал Тим. Его «алкогольная рутина» заключалась в том, что он пил шампанское ночью, Кровавую Мэри в аэропорту и вино в самолёте. А во время своих выступлений, зачастую подавал секретный жест своей команде, который говорил о том, что ему не хватает алкоголя.

Друзья и родные никак смерть Тима Берлинга не комментируют. Журналистам удалось лишь добиться ответа от представителя музыканта: «Семья опустошена, и мы просим всех уважать их потребность в уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет». Поэтому, остаётся верить лишь одной из версий, связанной с алкогольной зависимостью музыканта.