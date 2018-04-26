Перед смертью Avicii снял о себе фильм, в котором выглядел умирающим

Известный шведский диджей и продюсер Тим Берлинг, известный во всем мире под псевдонимом Avicii, перед смертью снялся в документальном фильме, в котором выглядит умирающим, сообщает The Mirror.

Картина является биографией последних четырех-пяти лет его жизни. В публичный доступ она попала полгода назад. На кадрах видно, что состояние музыканта оставляет желать лучшего. Он рассеянно отвечает на вопросы и буквально на глазах отключается то ли из-за усталости, то ли из-за плохого самочувствия.

В фильм также попали кадры из больницы, в которой он проходил лечение. Из разговоров с врачами становится понятно, что артист нуждался в длительной реабилитации из-за удаления желчного пузыря. В связи с этим медики порекомендовали ему прервать турне в 2016 году.

Музыкант умер 20 апреля в столице Омана Маскате. Что стало причиной столь раннего ухода из жизни, пока неизвестно. Он наблюдался у врачей из-за своего пристрастия к алкогольным напиткам. Однако представители Avicii не сообщили пока, связана ли кончина музыканта с его пагубной привычкой.

Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes . По данным издания его доход за год составлял около 20 миллионов долларов. После себя он оставил четыре альбома. В основном он выступал в стилях EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус.

На своем последнем прижизненном фото шведский диджей Avicii снят отдыхающим на яхте с двумя друзьями. Компания через трубочки распивает коктейли.