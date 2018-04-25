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Свободная и дерзкая: Эмбер Херд в огромной шляпе и блестящем пиджаке затмила звездных гостей CinemaCon
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Свободная и дерзкая: Эмбер Херд в огромной шляпе и блестящем пиджаке затмила звездных гостей CinemaCon 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На красную дорожку презентации студии Warner Bros Эмбер Херд вышла в сияющем серебряными блестками черном пиджаке Saint Laurent.
Свои карамельные локоны Эмбер Херд распустила под огромной черной шляпой. Сейчас свободная от отношений Эмбер Херд может позволить себе look любой степени дерзости: ее брак с актером Джонни Деппом позади, как и отношения с изобретателем Илоном, так что дома никто не скажет ей: «Эмбер, не чересчур ли смелая шляпа?» И не запретит обниматься с Джейсоном Момоа.
Кстати, на вечеринке присутствовали Бенедикт Камбербэтч и Брэдли Купер — оба без своих половинок. Уверены, они засматривались на Эмбер!
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Фото:East News, Instagram
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