Свободная и дерзкая: Эмбер Херд в огромной шляпе и блестящем пиджаке затмила звездных гостей CinemaCon 

На красную дорожку презентации студии Warner Bros Эмбер Херд вышла в сияющем серебряными блестками черном пиджаке Saint Laurent.
Свои карамельные локоны Эмбер Херд распустила под огромной черной шляпой. Сейчас свободная от отношений Эмбер Херд может позволить себе look любой степени дерзости: ее брак с актером Джонни Деппом позади, как и отношения с изобретателем Илоном, так что дома никто не скажет ей: «Эмбер, не чересчур ли смелая шляпа?» И не запретит обниматься с Джейсоном Момоа.
Кстати, на вечеринке присутствовали Бенедикт Камбербэтч и Брэдли Купер — оба без своих половинок. Уверены, они засматривались на Эмбер!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:East News, Instagram