Крисси Тейген очень жестко ответила фанату 

Топ-модель Крисси Тейген любит пообщаться с фанатами и рассказать о своей семейной жизни, но лишнего не позволяет. Супруга певца Джона Ледженда подверглась жесткой критике со стороны интернет-пользователей: причиной стал полет беременной Тейген на самолете во время последнего триместра.
Крисси Тейген и Джон Ледженд
Тейген ответила на укол в свою сторону и не оставила никакой возможности для последующих вопросов.
Почему люди не могут думать о своих матках? У меня есть доктор. Я в порядке, спасибо за фальшивое беспокойство!, — написала будущая мама.
Напомним, что Крисси и Джон совсем скоро станут родителями во второй раз. И похоже, это будет мальчик. Сейчас пара воспитывает дочь Луну.