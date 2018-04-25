Крисси Тейген очень жестко ответила фанату

Топ-модель Крисси Тейген любит пообщаться с фанатами и рассказать о своей семейной жизни, но лишнего не позволяет. Супруга певца Джона Ледженда подверглась жесткой критике со стороны интернет-пользователей: причиной стал полет беременной Тейген на самолете во время последнего триместра.

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Тейген ответила на укол в свою сторону и не оставила никакой возможности для последующих вопросов.

Почему люди не могут думать о своих матках? У меня есть доктор. Я в порядке, спасибо за фальшивое беспокойство!, — написала будущая мама.

Напомним, что Крисси и Джон совсем скоро станут родителями во второй раз. И похоже, это будет мальчик. Сейчас пара воспитывает дочь Луну.