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Крисси Тейген очень жестко ответила фанату
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Крисси Тейген очень жестко ответила фанату 

Журнал ОК! 55 минут назад
Топ-модель Крисси Тейген любит пообщаться с фанатами и рассказать о своей семейной жизни, но лишнего не позволяет. Супруга певца Джона Ледженда подверглась жесткой критике со стороны интернет-пользователей: причиной стал полет беременной Тейген на самолете во время последнего триместра.
Крисси Тейген и Джон Ледженд
Тейген ответила на укол в свою сторону и не оставила никакой возможности для последующих вопросов.
Почему люди не могут думать о своих матках? У меня есть доктор. Я в порядке, спасибо за фальшивое беспокойство!, — написала будущая мама.
Напомним, что Крисси и Джон совсем скоро станут родителями во второй раз. И похоже, это будет мальчик. Сейчас пара воспитывает дочь Луну.
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