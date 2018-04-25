Арт-объект и «Диснейленд». Как изменятся Советская площадь и Петровская набережная в Воронеже

В перспективе власти намерены реконструировать концертный зал. От площадки для бракосочетаний до «Воронежского Диснейленда». Что появится на Петровской набережной, сегодня, 25 апреля, воронежские экологи и чиновники мэрии обсудили с главой региона. Александр Гусев провел на берегу водохранилища выездное совещание. Проект реновации воронежского водохранилища стартовал в 2016 году, на этот год — внушительные планы. Так же глава региона проинспектировал ход работ на Советской площади, которую откроют для горожан уже 3 июня. Чем хотят удивлять горожан, выяснила Евгения Соседко . Советскую площадь готовы зажечь. Чтобы вечером в этой парковой зоне стало, как днём, на земле и в воздухе будет сразу 150 источников света. Фонари в стиле модерн сделаны в Петербурге специально для Воронежа. Они наполнят территорию приятным желтоватым светом, будут экономить электричество. — Мы используем энергосберегающие светодиодные технологии, внутри парка для пешеходных зон у нас везде будут стоять матовые стёкла. Единственное, конечно, по периметру для освещения дорог необходимы натриевые источники света, которые обладают повышенной светоотдачей. И их легко, соответственно, обслуживать, — рассказал руководитель творческой мастерской «Вечерний Воронеж» Максим Штанько.

Воронежский концертный зал, возможно, засияет в стиле советского конструктивизма. Дизайнеры придумали нечто космическое. По их идеи, светильники на поверхностях здания должны будут напоминать воронежцам звёзды. Ещё практичное предложение — сделать медиафасад и использовать площадь окон для организации трансляций. Площадь дизайнеры хотят сделать сияющим арт-объектом. Подсветить предлагают несколько окрестных зданий, а также колокольню Покровского собора — в цвет куполов, золотистым.

На выездном совещании глава региона поручил отремонтировать любимую воронежцами смотровую площадку ко Дню города. Обсудили и работы в самом концертном зале — его сцена, кстати, станет балетно-певческой. На время реконструкции сюда переедет оперный. Новый облик площади можно будет оценить уже летом. Выездное совещание продолжилось на Петровской набережной. Ещё год назад тут была акватория, теперь пляж. Этим летом он ещё существенно расширится — прямо до «Адмиралтейки». Так намывают территории и углубляют воронежское море тут третий год. Всего получится, что из водохранилища изымут более 50 тыс. кубических метров донных отложений. Четвёртый этап реновации станет самым ёмким.