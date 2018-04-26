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Иван Ургант получил вкусный подарок от Юлии Высоцкой
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Иван Ургант получил вкусный подарок от Юлии Высоцкой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Иван Ургант продолжает праздновать свой сороковой день рождения. В эфире его программы появилась Юлия Высоцкая и с порога поздравила телеведущего с прошедшим юбилеем. "Даже когда у Владимира Владимировича было день рождения, не было такого резонанса", — заявила Юлия Высоцкая. Она преподнесла Ивану роскошный торт авторского приготовления. Ургант иронично прокомментировал подарок: «Наташа (супруга телеведущего — примеч. редакции), доставай весы с антресолей».
Напомним, 16 апреля телеведущий отпраздновал свой день рождения. Накануне юбилей Иван дал эксклюзивное интервью нашему изданию, в котором рассказал о воспитании дочерей, планах на будущее. У артиста в скором времени планируется пополнение в семье. На премьере фильма «Знаешь, мама, где я был?» жена Ивана Урганта появилась в свободном брючном костюме, который дополнила черным топом. Несмотря на довольно свободный жакет, многие из присутствующих смогли рассмотреть изменения в фигуре Кикнадзе. Для пары малыш станет третьим общим ребенком.
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