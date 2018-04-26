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Сибирячка ушла из дома и не вернулась
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Сибирячка ушла из дома и не вернулась 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером в полицию и поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Новосибирск» поступило сообщение о том, что вчера, 25 апреля,19-летняя Анфиса Викторова ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска (микрорайон МЖК «Восточный») и до сих пор не вернулась.
Приметы девушки: рост 172 см, худощавое телосложение, темные волосы ниже плеч, цвет глаз серо-зеленый. Была одета в черную кожаную куртку, белую толстовку Gucci, черную кожаную юбку, черные капроновые колготки и черные ботинки.
Особые приметы: татуировка в виде узора на внутренней стороне предплечья и в виде розы на правой щиколотке.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, волонтеры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-903-904-65-85, 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или по телефону 112.
Ранее НГС. НОВОСТИ сообщали, что в Новосибирске волонтеры объявили в розыск сразу трёх подростков.
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Женский форум
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