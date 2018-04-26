Хабаровский банкир стал сити-фермером

Год назад Дмитрий Янцевич завел хозяйство в посёлке Бычиха Хабаровского района на своём загородном участке. Дом там еще в 90-е годы прошлого столетия построили родители Дмитрия.

— Я был успешным менеджером в банке, зарабатывал очень неплохо. У меня был полный достаток, — рассказал Дмитрий Янцевич корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня».

Но успешный банковский менеджер с дипломом инженера-строителя в кармане взялся искать новое для себя направление. Учился в Сколково, пробовал себя. Обратил внимание на то, что всероссийский научный центр среди профессий будущего называл сити-фермерство, и решил начать свое дело. Семья эту идею поддержала… Решено — сделано. Дмитрий прошёл курсы в школе Сити-фермеров при поддержке Сколково и засучил рукава. Из офиса в курятник

— Вы бы видели, как радуются куры, перепела и даже кролики, когда моя жена Ольга приходит их кормить, — рассказывает начинающий фермер. — В курятнике такой щебет начинается! Они её встречают, с ней разговаривают, к ней ластятся по-своему, по-куриному: хватают клювом за все места, крыльями гладят по ногам… Она же заботливо им нарежет морковочку, свёклу, свежую зелень. И куры это ценят!

Сам Дмитрий тоже кормит своих питомцев, но по-мужски: намешал в мешок всего, и вывалил, как из самосвала, в кормушки. Те, конечно же, едят, но бешеного восторга при появлении хозяина не проявляют.

— Завести своё хозяйство главным образом меня подвигли мои дети, — объяснил глава семьи свой, странный на первый взгляд, выбор. — Сейчас трёхлетняя Ариана и двухлетний Артём — мои главные птичники и скотоводы. Всё свободное время они с удовольствием проводят на подворье.

Нынче в хозяйстве Янцевичей 50 кур, 5 петухов, 15 перепелов, три кролика и 2 улья пчёл. В ближайших планах — коровник на 20 голов. Продукция этой мини-фермы раскупается, как горячие пирожки, по ценам в два раза выше магазинных. Свежая зелень в январе

— Так мы же свою птицу кормим свежей зеленью круглый год, — раскрывает секрет успеха фермер-банкир. — Когда мы начали вводить в рацион птицы пророщенный маш, заметили, что куры лучше стали нестись.

Где же взять в Хабаровском районе зелень в январе? Оказывается, Дмитрий её сам и выращивает на так называемой гидропонике. Установка представляет собой шкаф с освещаемыми специальными лампами полками. Так салатную зелень на хабаровском заводе выращивают.

— Установки бывают разные. Я заинтересовался той, в которой проращивают зерно на корм скоту. Собрал установку с возможностью проращивать корм на 100 кур и начал её освоение, — рассказывает сити-фермер. — В этой технологии меня «подкупило» то, что свежая зелень вырастает на свете и воде. И больше ничего не надо! Ни грязи тебе полевой, ни труда в наклон, ни резиновых сапог. Аккуратные чистые полочки, обслуживать которые можно чуть ли не в домашних тапочках. И каждый день — новый урожай!

Точнее, с вновь засеянных семян готовая продукция получается через неделю. А если каждый день засевать разные ящики, то и снимать урожай нужно каждый день. Хотя, если день-другой «проворонить», ничего страшного не случится. Продукция не прокиснет! Она просто ещё немного подрастёт — зелёной массы будет ещё больше. Этой зимой, в самый лютый мороз, Дмитрий засеял первые семена. Выбрал для начала кормовую культуру маш. Это растение из семейства бобовых. Много экспериментировал со светом и прочими параметрами установки. Итог превзошёл все ожидания — зелень проросла сочная, свежая, а вкус-то какой! Его оценили все пернатые постояльцы фермы.

— Сначала куры вытаращились на меня в недоумении: что это? Зелёная трава в январе? Не может быть! И даже клевать не стали, — рассказывает фермер про свой первый опыт. — Однако за день, когда склевали всё знакомое, всё-таки попробовали. И буквально на следующий день смели всё подчистую, что я принёс. А потом, спустя пару недель мы заметили, что наша пернатая компания стала нести больше яиц! А когда их еще и Ольга кормит — по 18 яиц в день откладывают, да и они на самом деле вкуснее. До зелёного прикорма наше поголовье кур откладывало только 15 штук в день.

От одного яйца — к корзине То есть, маш пошёл «на ура». Теперь, для разнообразия рациона, Дмитрий Сергеевич посадил в установке пшеницу и овёс. Что из этого выйдет — время покажет.

— Куры — это сейчас моя мини-лаборатория для развития фермы, — рассказывает о планах глава хозяйства Янцевичей. — На них я экспериментирую с кормами, технологиями выращивания, способами сбережения. Кстати, мы выложили видео о том, как содержим кур, в Интернет. Как они живут в клеточках с калосборниками, поилками, кормушками, как мы их кормим свежей зеленью. Теперь у нас яйца раскупают по 150 рублей за десяток — не успеют куры снести! Цена для нас, прямо скажу, нерентабельна. Пока мы живём и строим своё хозяйство на средства, что заработали ранее. Однако я не сомневаюсь в том, что ферма будет приносить прибыль.

По наблюдениям Дмитрия, настоящая фермерская продукция сегодня раскупается влёт.

— В перспективе планирую продавать свою продукцию укомплектованными корзинками, — делится планами Дмитрий. — Собирать такую корзинку для каждого клиента персонально. Класть туда то, что произвели сами: молоко, творожок, сыр, сметанку, яйца, мясо, хлеб, свежую зелень — всё, что нужно на неделю для семьи. Хотите — сами приезжайте за своей корзинкой. Не можете — наладим систему доставки. Позвонил — привезут. А то и график составим, по каким дням недели вам корзинку вашу доставлять.

Кто знает, может через год-другой так оно и будет — горожане выстроятся за корзинками Янцевича в стройную очередь. Ведь он плюс ко всему взял на всю семью 8 дальневосточных гектаров в селе Краснознаменка Хабаровского района. Планирует там разводить крупный рогатый скот. Но пока участок ждёт приложения рук и финансовых вложений. По оценкам Дмитрия Сергеевича, это 9-10 миллионов рублей, которых пока нет.