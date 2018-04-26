Наконец-то вся правда о звукоизоляции

Большинство владельцев квартир мечтают о хорошей звукоизоляции, но сталкиваются с противоречивой информацией и техническими сложностями. И в итоге отказываются от этой идеи. Итак, о мифах.

Это не так: поможет либо звукоизоляция пола у соседей (например, ROCKWOOL Флор Баттс), либо полная изоляция вашей комнаты (пол ROCKWOOL Флор Баттс, потолок и стены — ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ).

Существуют разные решения по толщине материала, который подбирается по пожеланиям заказчиков. Есть недорогие и тонкие материалы, которые позволят сэкономить и место, и бюджет. Недорогие, простые в монтаже, экологичные и при этом эффективные варианты появились совсем недавно, поэтому миф о том, что работает только толстый материал пока еще, к сожалению, жив.

Стекловата имеет низкую плотность: из-за этого есть риск оставить зазоры и щели между звукоизоляцией и профилями. Лучше использовать плотные акустические плиты из каменной ваты. Из них можно вырезать плиту необходимого размера — для плотного монтажа между профилями перегородки.

У пенополистерола есть недостаток, полностью противоположный предыдущему пункту — высокая плотность материала. Из-за нее возникает передача вибрации на поверхность. Важно понять, что основной источник шума — именно вибрация, и бороться с ней можно только за счет свойств материалов. Кроме того, это горючий и токсичный материал.

Только комплексное решение в борьбе с шумом позволит максимально избавиться от нежелательных звуков и получить комфортное жилье. Это значит, что нужно использовать и звукоизоляционный материал, и уплотнительную ленту в стыках. Кроме того, даже продуманная звукозащитная конструкция не поможет, если у вас оказались дыры и щели. Причем их стоит заделать не монтажной пеной, а чем-то более массивным — к примеру, бетоном.

Иллюстрации: дизайн-проекты «Квадрим».