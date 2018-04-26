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Производители тунца незаконно подкрашивали продукт
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Производители тунца незаконно подкрашивали продукт 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Контрольные ведомства стали внимательнее расследовать факты незаконного обращения с продуктами питания. Скоординированные действия организаций ИНТЕРПОЛ и ЕВРОПОЛ позволили обнаружить в Германии 15 случаев незаконного подкрашивания тунца. Об этом сообщает Medikforum.ru со ссылкой на Федеральное ведомство защиты потребителей и безопасности продуктов питания (BVL). В рамках исследования OPSON в этот раз специалисты 11 европейских стран сосредоточили особое внимание на теме нелегального окрашивания тунца. В Германии наряду со службами по качеству продуктов питания в операции участвовало Федеральное уголовное ведомство. Всего в ходе проверок в Германии были исследованы 205 партий свежего и замороженного тунца на предмет незаконного подкрашивания. В результате вскрылись 15 случаев нелегальной обработки тунца диоксидом углерода и нитратами.
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